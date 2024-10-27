Malatya’da hasarlı bina tehlike saçıyor

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 21 ay geçmesine karşın yıkım işlemi tamamlanmayan hasarlı binalar risk yaratıyor. Bölge insanının sorunları acil çözüm bekliyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Adem Çavuş Apartmanı depremde hafif hasar aldı. Ancak ortak çatı altında bulunduğu bitişik binanın ağır hasarlı olması ve sonrasındaki hafriyat işlemleri nedeniyle binanın hasarı arttı. Ağır hasarlı bina hâlâ yıkılmazken mağdur ailelerin başvuruları sonuçsuz kaldı.

Cumhuriyet’e konuşan depremzede Fatih Ergül, “İki defa hafif hasarlı raporu verilen binamız ağır hasarlı. Bina bütünlüğünü kaybetmesi nedeniyle artçı depremlerde de sürekli zarar görüyor. Bu durumdan ötürü tadilat yapamıyoruz. Geçici olarak başka yerlerde kalıyoruz” dedi. Yıkım işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle birçok alanda mağdur olduklarını belirten Ergül, “Yan binanın yıkım işlemi uzun sürdüğü için elektrik, su ve klima tesisatlarımız çalındı. Kaybımızın karşılanması için de başvuruda bulunduk, yanıt dahi alamadık. Dün binadan molozlar düşmeye başladı. Kolon ve kiriş bütünlüğü kaybolan yan binanın her çökme ihtimalı var. Binanın yıkılması için birilerinin ölmesi mi lazım?” ifadelerini kullandı.