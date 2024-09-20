'Malatya’nın Isias’ı' Kırçuval Otel Davasında ikinci duruşma

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

6 Şubat depreminde saniyeler içerisinde yıkılan ve 10’u sporcu 21 kişiye mezar olan Malatya Kırçuval Otel’in davasında ikinci duruşma bugün Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Otel sahibi Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval da dahil olmak üzere tutuklu sanığın bulunmadığı davada duruşma öncesi kayıp yakını Zeliha Ağırbaş ve dava avukatı Çağrı Sarıoğlu Cumhuriyet’e konuştu. Yıkılan otelde oğlunu kaybeden Zeliha Ağırbaş, yaşananları kader olarak kabul etmeyeceğini söyledi. “Bu otelde zengin ya da siyasi bağlantıları olan birileri ölseydi asla böyle olmazdı” diyen Ağırbaş, “İlk bilirkişi raporumuz çok geç çıktı. Tesadüfen öğrendik, Malatya’da kime sorsanız bu otelin Elazığ depreminde ağır hasar aldığını söyler ama nasıl oluyorsa konuya ilişkin raporlar ortada yok. Kamu personelleri yargılanmıyor. Davanın üzerindeki siyasi baskı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

'İDDİA VAR FOTOĞRAF YOK'

Ağırbaş’ın avukatı Çağrı Sarıoğlu ise “Raporda otel Elazığ depreminde hasar almadı deniliyor ancak bu raporda bunu gösterecek fotoğraflar dosyada yok. Yalnızca dışarıdan çekilmiş bir fotoğrafı var” dedi. İlk duruşmaya yaşamını yitiren sporcuların arkadaşlarının tanık olarak geldiğini belirten Av. Sarıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kişiler otelin bodrum katındaki derin çatlakları gördüklerini söylediler. İlk projede 33 kolon planlanırken binanın son halinde 28 kolon var. Tüm bu yaşananları düşündüğümüzde sanıkların siyasi gücünün davaya etki etme ihtimalini hesaba katmak zorundayız. Kaybedilen kişileri geri getiremeyeceğiz yerde en azından adaletin yerini bulmasını ve tüm sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz.”