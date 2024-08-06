Mamak'ın hedefi: "Kültür ve sanatın merkezi olmak"

Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 06.08.2024 - 11:43

Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Özkan, Mamak Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı kültür, sanat, eğitim etkinlikleri hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. 'Cumhuriyetin yüzüncü yılında yüz etkinlik' amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Özkan, "Mamak'ı kültür, edebiyat ve sanatın merkezi haline getiriyoruz" dedi.

'MAHALLELİNİN NEFES ALMASINI SAĞLIYORUZ'

Belediyenin kendi ekonomik imkanlarıyla ve kendi sanatçılarıyla "Mahallemde hayat var" konserlerini hayata geçirdiklerini aktaran Özkan, "Bu hayat pahalılığında mahallelinin nefes almasını sağlıyoruz, mahalle kültürünü yaşatıyoruz" diye konuştu.



Mahallelerde kreş ve anaokulları açacaklarını dile getiren Özkan, "Gelir dağılımından en az payı alan ailelerin çocukları için sosyal belediyeciliğin gereği olarak ücretsiz, lise ve üniversiteye hazırlık kursları da yeni dönem planlamamız içerisinde var" dedi.

Nikah işlemlerinin en hızlı yapıldığı belediye olduklarını söyleyen Özkan, "Belediyemizin, evlenmek isteyenler için ücretleri makul belediye salonları var. Herkesin bütçesine uygun. Şehit ve gazi ailelerinden ücret alınmıyor" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYETİN GÜZEL SANATLAR POLİTİKASINI YANSITIYOR'



Günümüzde Mamak Kültür Merkezi olarak hizmet veren, Atatürk'ün kurduğu ve Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu olma özelliğini taşıyan Musuki Muallim Mektebi binasının yüzüncü yılını kutlama hazırlıkları içerisinde olduklarını belirten Özkan,"Kültür,sanat ve edebiyat tarihi konservatuvar binamızda ete kemiğe bürünüyor. Belediye başkanımızın bu bina konusunda çalışmaları var. Başkanımız Veli Gündüz Şahin tarihi konservatuvar binamızın tarihi dokusunun korunmasını istiyor. Burası için "Vatan" tanımını yapıyor. Binanın ilk dönemki haliyle korunmasını istiyor. Burası kültürün ana merkezi. Bu bina, Cumhuriyetin güzel sanatlar politikasını yansıtan bir bina" değerlendirmesinde bulundu.

'ANLAYIŞIMIZDA ÖTEKİLEŞTİRME YOK'



Özkan son olarak şunları söyledi:

"Başkanımız Veli Gündüz Şahin tüm Mamaklıların belediye başkanı olma bilinciyle hareket ediyor. Bizim anlayışımızda ötekileştirme yok. Biz çalışan ve üreten herkesin yanındayız"