'Mangal partisi'nde sucukları yelleyen AKP'li Büyükkılıç: Pişirdik ama yemedik

Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:39

Güncelleme: 23.09.2024 - 16:40

Kayseri’de AKP’nin düzenlediği programda yapılan sucuklu mangal keyfine ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKP Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murad Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm katılmıştı. Program sırasında AKP yetkililerinin mangalda sucuk pişirmesi, vatandaşlar ve muhalefet partileri tarafından eleştirilirken, videoda mangalı yellediği görülen AKP'li Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan açıklama geldi. Mangal partisinde pişirdikleri sucukları yemediklerini söyleyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hem Kayseri'mizin ürünlerini tanıtmak hem de ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik. Ancak burada hiçbir zaman ağzına dahi bir lokma atmadıklarını hep beraber gördük. Bunun aksini iddia eden varsa, getirsin kamerayı orada görelim, hep beraber yemiş diyelim. Alzheimer merkezi açılışı yaptık, orada da sucuk tatlı ikram ettik.

Amacımız nedir? Kayseri denilince akla sucuk, pastırma, mantı gelir, leblebi ikram edecek halimiz yok. Belediyenin cebinden de bir kuruş çıkmadı. Bütün bunların amacı sucuğumuzu tanıtmak, mantımızı tanıtmak.

Bunun üzerinden siyaset yaparak 'sucuk partisi düzenliyorlar, özel bir uygulama düzenliyor. Orada keyif yapmaya çalışıyor' diye algılar yaparak, ucuz siyaset yaparak, bakanları yıpratmaya çalışanları kınıyorum"