Bu görüntüler AKP yüzyılından! Canı mangal çeken kadının sözleri yürekleri dağladı: 'Burcu burcu koktu, isteyemedim, utandım'
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yakınlarında mangal yapıldığını söyleyen kadın, canının çektiğini ancak utandığı için isteyemediğini söylerken gözyaşlarına boğuldu. O anlar izleyenleri duygulandırdı.
Türkiye'deki ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşiyor.
Yurttaşlar, AKP'nin ekonomi politikaları yüzünden fazla iş saatine karşılık düşük ücretlerle enflasyon altında ezilmeye devam ediyor.
"BURCU BURCU KOKTU, İSTEYEMEDİM, UTANDIM"
Bir yurttaşın mangal kokusu yüzünden gözyaşlarına boğulduğu bir video sosyal medyada gündem oldu.
Yakınlarında yapılan piknikte mangal yapıldığını gören kadın canının çekmesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.
Kadının “Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım. Bazen buluyoruz, bazen bulamıyoruz” sözleri yürek burktu.
Etiketler: #Mangal #Mangal kömürü
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