AKP'liler 'sucuk mangal' keyfi yaptı, sosyal medyada tepki yağdı: 'Millet evine ekmek götüremiyor...'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 15:22

Güncelleme: 22.09.2024 - 15:22

AKP’nin Kayseri’de düzenlediği programda yapılan sucuk mangal keyfi, sosyal medyada adeta infial yarattı.

Vatandaşların zor ekonomik şartlar altında geçim mücadelesi verdiği bir dönemde, iktidar temsilcilerinin lüks içinde mangal yapması büyük tepki çekti.

Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önceki dönem bakanlar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç gibi önemli isimler katıldı.

SPOR BAKANI “DERYA BUNLAR” DİYEREK SERVİS YAPTI

Görüntülerde, Bakan Aşkın Bak mangalın başına geçip, "Ekmekleri getir derya bunlar. Balık da var hamsi de var. Çevir yanmasın" diye sesleniyor. Bir AKP'li de, "Kayseri hamsisi bunlar" diyor.

Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

AKP Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise etkinliği savunarak, “Kayseri Sucuğu’nun keyfini hemşehrilerimize ikram ettik” dedi. Ancak bu açıklamalar tepkileri dindirmeye yetmedi.

“ALLAH’TAN DA KORKMAZSINIZ!”

Mangal partisine Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan tepki geldi.

Mangal partisine katılan Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın "Çocuklara 4 yaşından itibaren Allah korkusu ve kuldan utanmayı öğreteceğiz" sözlerine göndermede bulunan Enginyurt, "Bu mu sizin Allah'tan korkmak, kuldan utanmak anlayışınız. Siz kuldan da utanmazsınız, Allah'tan da korkmazsınız, siz yoldan çıkmışsınız. Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Enginyurt, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Allah'tan korkmaktan, kuldan utanmaktan bahseden Hulusi Akar, yanına bir de bakan almış gençlikten sorumlu Osman Bak, oturmuşlar, sucuk mangal yapıyorlar. Gençler sucuğu tanımaz hale geldi. Emeklinin aylardır evine et girmiyor. Hulusi Akar mangal partisi yapıyor. Bir de bunu yayınlıyorlar. Nasıl utanmaz insanlarsınız siz yahu? 'Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir' dedi Resulullah.

Dinden diyanetten bahsediyorsunuz ama bu hadisi bile çiğniyor, yutuyorsunuz. Yazıklar olsun. Millet aç, millet evine ekmek götüremiyor, milletin çocukları okulda simit yiyip ayran içemiyor ama siz sucuk mangal partisi yapıyorsunuz ve bir de bunu milletin gözüne adeta sokuyorsunuz. Bu mu sizin Allah'tan korkmak, kuldan utanmak anlayışınız. Siz kuldan da utanmazsınız, Allah'tan da korkmazsınız, siz yoldan çıkmışsınız. Yazıklar olsun!”

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de “Kayseri halkı sucuğa pastırmaya hasret, iktidar zevki sefa peşinde…” diyerek hükümeti eleştirdi.

Bazı yurttaşlar da Tevfik Fikret’in “Yiyin efendiler yiyin” sözleriyle duruma tepki gösterdi.