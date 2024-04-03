Manisa Yunusemre'de muhtarların yüzde 45’i değişti

Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:53

Güncelleme: 03.04.2024 - 12:53

Manisa’nın en büyük ilçesi olan merkez Yunusemre ilçesindeki 87 mahallede kıran kırana geçen muhtarlık yarışları sonunda mevcut muhtarların yaklaşık yüzde 45’inde değişim yaşandı.

Geçtiğimiz dönem 4’ü merkezde 2’si kırsal mahallelerde olmak üzere 6 kadın muhtarın bulunduğu ilçede kırsal mahallelerdeki kadın muhtarlar seçimleri kaybederken merkezde 4 olan kadın muhtar sayısı 5’e yükseldi.

"MUHTARLIK TERCİH EDİLEN BİR MAKAM OLDU"

Seçimler ve sosyal medya üzerinde dolaşan ’muhtarlara ne gerek var’ söylemleri konusunda açıklamalarda bulunan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtarlık seçimleri neredeyse belediye başkanlarının seçim çalışmaları gibi büyük bir yarış içinde, oldukça renkli ve heyecanlı geçti. Özellikle muhtar adaylarının sayısal çokluğu dikkat çekiciydi. Bunun nedenlerinin başında muhtar ödeneklerinin asgari ücret seviyesine gelmesi, sosyal güvence olarak Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından ödeniyor olması, silah ruhsatı, protokolde yer almasının büyük etkisi olduğu çok konuşuldu ki bu da gelinen süreçte muhtarlık kurumunun daha kurumsal bir kimlik kazanmasının sonucudur. Bu nedenle tercih edilen bir makam olmuştur.

Ancak bu yeterli değildir; çünkü her geçen gün görevleri artarken, ne yazık ki yetkisi olmayan bir kurumdur. Ne yazık ki seçim güvenliği açısından vurgulanması gereken en önemli konu 2019 yerel seçimlerine kadar muhtar sandığı ayrı iken o dönemden beri diğer oylarla ve aynı zarfın içinde oy kullanılmasıdır. Bu durum oy kaybına neden olmaktadır, çünkü vatandaşın muhtar pusulasını zarfa koymayı unutma ihtimali vardır. Gelinen süreçte aday başvuru sürecinin olması ve birleşik oy pusulasına geçilmesi gereklidir. Bunlar sandık güvenliği için, daha kurumsal bir yapıya geçmesi için önemlidir."

"MUHTAR, VATANDAŞLARIN BELEDİYELER VE KURUMLAR ARASINDAKİ KÖPRÜSÜDÜR"

Sosyal medyada “Muhtarlar ne iş yapıyor ki bu kadar para alıyorlar, e-devletten belgelerimizi alıyoruz muhtara ne gerek var” gibi paylaşımlar gördüklerini kaydeden Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa durum hiç de öyle değil! Muhtarıyla hiç işi olmayan, hatta tanımayan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Ancak, vatandaş tanısın tanımasın mahallenin muhtarının yaptığı pek çok görev vardır. Gerek belediyeler gerekse kurumlar arasında vatandaşların çoğu zaman göremediği köprüyü kurar muhtar. Mahalle sakinleri zaman mefhumu olmadan öyle farklı konularda muhtarını arar ki bunu diğerleri bilmezler.

Her ne kadar olumsuz görüşler köpürtülmeye çalışılsa da, vatandaş bilmediği her konuda muhtarından görüş almaya, onun yönlendirmesiyle hareket etmeye alışkındır ve söylediğini doğru kabul eder. Çünkü Devletimizin mahalledeki temsilcisi Muhtardır. 1829 yılından beri devam eden muhtarlık kurumu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi demokrasinin temel taşıdır.

Tarihçesinde zaman zaman kaldırılan, en son 1933 yılında çıkartılan 2295 sayılı kanunla varlığı sona erdirilen muhtarlık kurumunun görevlerini, zabıta ve belediye gibi bazı kuruluşların yapması öngörülmüştür. Ancak, 10 yıllık bir uygulamada mahalle muhtarlığının boşluğunun doldurulmasının mümkün olmadığı görüldüğünden, 1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Teşkiline Dair Kanun ile Kanunun uygulama şekil ve esaslarına dair 1945 tarihli tüzük çıkarılmıştır. Yani özetle diyebiliriz ki muhtarlık geçmişten geleceğe bize emanettir ve önemi parayla, maddi bir değerle ölçülemez. Muhtarlık kamu yararı için gereklidir."

MUHTARLARIN YÜZDE 45’İ DEĞİŞTİ

Yapılan seçimlerde Yunusemre ilçesindeki mevcut 87 mahalledeki muhtarların yaklaşık yüzde 45 oranında bir değişim olduğuna dikkat çeken Pehlivan açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özellikle Büyükşehir olmamızla birlikte mahalle olan köylerimizdeki değişen muhtar sayısı fazladır. Geçmişten günümüze mahallesine köyüne hizmet eden, taş üstüne taş koyan tüm muhtarlarımızın emeklerine şükran borçluyuz.

Yine geçtiğimiz dönem 4’ü merkezdeki mahallelerde 2’si kırsal mahallelerde olmak üzere toplam 6 kadın muhtarın bulunduğu ilçemizde yeni dönemde merkez mahalleler Akmescit, Kuyualan, Laleli, Hafsa Sultan ve Güzelyurt olmak üzere toplam 5 kadın muhtarımız seçilmiş, kırsal mahallelerde ise kadın muhtar seçilememiştir. Vatandaşının takdiriyle göreve seçilen tüm muhtarlarımızı tebrik ediyor, hizmetlerle dolu bir dönem ve başarılar diliyoruz. Ayrıca hayatını kaybeden muhtarlarımızı da rahmet ve saygıyla anıyoruz."