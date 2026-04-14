Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den sert tepki: 'Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopterle gidiyor!'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023’te Karabük'teki seçim mitinginde belediye araçlarının kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi.

ABB, Yavaş’ın doğrudan talimatına dair bir tespit olmadığını ve kararın “varsayıma dayalı” olduğunu belirterek itiraz edileceğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İçişleri Bakanlığı tarafından Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi.

"BU ÜLKEDE SAĞLIK BAKANI, İFTARA DAHİ ASKERİ HELİKOPTER KULLANARAK GİDİYOR"

Zeybek sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Kamu kaynaklarını kullanma deyince iktidarın her mensubu sınıfta kalır. Zorlama kararlarla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiniz. Peki, Melih Gökçek dönemi de soruşturulacak mı? Ankara’yı Ankaralıları milyarlarca lira zarara uğratan ve atıl kalıp çürüyen Ankapark’a hiç dönüp baktınız mı? Başkanlığı döneminde belediye lojmanlarını kendisine ucuza satanlara soruşturma izni verildi mi? Onları es geçiyoruz tabii. Mansur Yavaş, soruşturulması için 100 dosya verdi. Hiçbir dosyasının kapağını kaldırdınız mı? Kamu imkanlarını kendisine kullandığı halde görmezden gelinenler için bu millete ne diyeceksiniz?

AK Partili olmayan herkes soruşturulabilir ama AK Partiliyseniz dokunulmazsınız. Anlayış bu. Halkımız olan biteni, çifte standardı gayet açık bir şekilde görüyor. Sandık günü geldiğinde gerekeni yapıp sizi gönderecek, hiç meraklanmayın. Kamu kaynakları diyorlar ya, sadece ufak bir hatırlatma yapayım. Bu ülkede Sağlık Bakanı, iftara dahi askeri helikopter kullanarak gidiyor. Yazıklar olsun."