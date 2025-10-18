Mansur Yavaş 'anadilde eğitim' tartışmasına dahil oldu: Önerdiği yazıdaki bilgiler dikkat çekiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Diyarbakır’daki konuşmasını Kürtçe dizelerle bitirmesi ve bu anların TBMM’nin resmi hesabından paylaşılması sonrası Kürtçe ve anadilde eğitim konusu tartışılmaya başladı.

Meclis Başkanı’na destek olan siyasetçiler bulunurken DEM Parti'nin süreç kapsamındaki 'anadilde eğitim' talebi konusunda iktidarın tutumu belirsizliğini koruyor.

ANADİL TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

DEM Parti, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “maksimalist talepler istenilmesin” sözlerine yanıt vererek “anadilde eğitim hakkı” talebini tekrarladı.

Bununla beraber kamuoyunda “anadil eğitimi” ve “anadilde eğitim” kavramları arasındaki ayrım tartışılmaya başlandı.

MANSUR YAVAŞ DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, anadil tartışmasıyla ilgili dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Yavaş, X hesabından Gazeteci Gürbüz Evren’in Independent Türkçe’deki “Anadil ve Resmi Dil Ayrımı” başlıklı haberini paylaşarak “Sayın Gazeteci Gürbüz Evren anadil ve resmi dil ayrımı hakkında dünya örneklerini yazmış. Okumanızı tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Sayın Gazeteci Gürbüz Evren Anadil ve Resmi Dil ayrımı hakkında dünya örneklerini yazmış. Okumanızı tavsiye ederim.https://t.co/KaUDlmuTaS — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 18, 2025

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ DURUMA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Söz konusu yazıda Avrupa ülkelerinin Türkiye'de anadilde eğitim hakkını desteklemesine karşın kendi ülkelerinde farklı azınlıklar bulunmasına rağmen tek resmi dil ve anadilde eğitim yapıldığına dair çelişkiye dikkat çekiliyor.