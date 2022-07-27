Mansur Yavaş: Dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:32

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatacaklarını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılara çağrı yaparak şu mesajı paylaştı:

Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00.