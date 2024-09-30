Mansur Yavaş görüntüleri paylaştı: Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçen günlerde metro istasyonlarındaki yürüyen merdivenlere yönelik yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.. Yavaş, hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Mansur Yavaş görüntüleri paylaştı: Ankara'da yürüyen merdivenlere sabotaj
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 08:17

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, metroda yürüyen merdivenlere yönelik yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalışmakta olan yürüyen merdivenlerin acil düğmesine basılarak durdurulduğu görüldü.

Yavaş, paylaşımında şunları söyledi:

“Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız. Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153’ü arayarak bize ulaşabilirsiniz”


Etiketler: #Mansur Yavaş #sabotaj #Ankara metrosu

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