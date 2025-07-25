Mansur Yavaş kötü haberi duyurdu: 'Elimizden geleni yaptık ama kaybettik'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dodurga'yla ilgili açtıkları mahkemeyi kaybettiklerini duyurdu.

Dodurga'nın imarına ilişkin videoyu ise "Bir şehir nasıl katledilir, lütfen izleyin!" başlığıyla paylaştı.

DODURGA DAVASI KAYBEDİLDİ

Bölgede bulunan boş arazilere beton kulesi dikileceğini aktaran Yavaş, bunun gelecek için bir şehir planı olmadığına vurgu yaptı.

Mansur Yavaş, "Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. İtiraz ettik, dava açtık, 'Bu şehir hepimizin' dedik. Ama mahkemeyi kaybettik" diyerek bu projenin çocuklara bırakılacak bir yaşam değil, bir enkaz projesi olduğunu vurguladı.

Yavaş, "Burası Dodurga. Bir zamanlar nefes alınacak alanlar, çocukların oynayacağı boşluklar, doğanın sesini duyabileceğimiz vadilerdi burası… Ama önceki yönetim döneminde, ranta dayalı imar planlarıyla bu güzelliklerin üzeri betonla kapatıldı. İşte şimdi gördüğünüz gibi; her boş araziye birer beton kulesi dikilecek" dedi.

"MAHKEMEYİ KAYBETTİK"

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu düzeni durdurmak için elimizden geleni yaptık. İtiraz ettik, dava açtık, “Bu şehir hepimizin” dedik. Ama mahkemeyi kaybettik."

"BİRER ENKAZ PROJE"

"Bu bir şehir planı değil. Bu bir gelecek tasavvuru hiç değil. Bu, çocuklarımıza bırakılacak bir yaşam değil, birer enkaz projeleridir. Ranta dayalı imar planlarının burasıyla sınırlı olduğunu düşünmeyin: Yarın size bir başka katliamı, Alaacatlı Mahallesi’ni göstereceğim. Çünkü bu planlamaya ne yol yeter ne de altyapı…"