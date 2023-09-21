Mansur Yavaş, öğrencilere seslendi: Kapılarımız her zaman açık
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KYK yurtlarına yerleşemeyen dar gelirli öğrencilere, “ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık” diyerek seslendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dar gelirli ailelerinin Ankara'da üniversite kazanan ve KYK yurtlarına yerleşemeyen çocuklarına seslendi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık. 26 Eylül Salı günü saat 23.59'a kadar http://misafirhane.ankara.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz” dedi.
Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. O?— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 21, 2023
KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık.
26 Eylül Salı günü saat 23.59’a kadar https://t.co/yx7vcCzk42 adresinden başvuru yapabilirsiniz.
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