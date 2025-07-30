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Mansur Yavaş paylaştı: 'Bir kenti bu kadar betona boğmak geleceğin çocuklarına nasıl bir yaşam bırakır?'

Mansur Yavaş paylaştı: 'Bir kenti bu kadar betona boğmak geleceğin çocuklarına nasıl bir yaşam bırakır?'

30.07.2025 11:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mansur Yavaş paylaştı: 'Bir kenti bu kadar betona boğmak geleceğin çocuklarına nasıl bir yaşam bırakır?'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’nın bugünkü nüfusu 6 milyon. Ancak geçmiş yönetimin ranta dayalı imar kararlarıyla, 18 milyonluk nüfusu barındıracak büyüklükte planlar hazırlanmış. Yol aynı yol, kanal aynı kanal, altyapı aynı… Ama binalar artık 40-50 kat. Bir kenti bu kadar betona boğmak geleceğin çocuklarına nasıl bir yaşam bırakır?" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bir Şehir Nasıl Katledilir" başlıklı paylaşımlarının beşincisinde bugün Emniyet Mahallesi, Işınlar Mahallesi, İncek Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, İlkbahar Mahallesi ve Çukurambar Mahallesi'nin son hallerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Bir şehir nasıl katledilir? Ankara’nın bugünkü nüfusu 6 milyon. Ancak geçmiş yönetimin ranta dayalı imar kararlarıyla, 18 milyonluk nüfusu barındıracak büyüklükte planlar hazırlanmış. Şimdi gördüğünüz her boşlukta yükselen devasa yapılar, bu hesapsızlığın ve kent hakkını hiçe sayan anlayışın sonucudur. Yol aynı yol, kanal aynı kanal, altyapı aynı… Ama binalar artık 40-50 kat. Şimdi soruyorum; bir kenti bu kadar betona boğmak geleceğin çocuklarına nasıl bir yaşam bırakır?"

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