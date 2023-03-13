Mansur Yavaş seçim için yeni sosyal medya hesapları açıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarında yeni sosyal medya hesaplarını kullanacak. Bugüne kadar kullandığı şahsi sosyal medya hesaplarını ise Ankara’da yürütülen faaliyetlerin duyurulması amacıyla kullanmaya devam edecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde yürüttüğü seçim çalışmaların vatandaşlara duyurulması amacıyla yeni sosyal medya hesaplarını kullanacak. Yavaş; bugüne kadar kullandığı şahsi hesapları ise Ankara’da yürütülen faaliyetlerin duyurulması ve özel günlerde kutlama mesajlarının paylaşılması amacıyla kullanmaya devam edecek.
Yeni sosyal medya hesabını, mevcut sosyal medya hesabından duyuran Yavaş; “Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yavaş’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret, toplantı ve görüşmeleri paylaşacağı yeni sosyal medya hesapları şöyle:
“Facebook: Mansur Yavaş 2023
Twitter: mansuryavas23 / https://twitter.com/mansuryavas23
Instagram: mansuryavas23 / https://www.instagram.com/mansuryavas23/
Tiktok: mansuryavas23 / https://www.tiktok.com/@mansuryavas23”
Yavaş, seçim süresince televizyon ve gazetelerde yer alan haber ve demeçleri de Mansur Yavaş İletişim Ofisi tarafından kontrol edilen yeni sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Hesapların bilgileri ise şu şekilde:
“Twitter: mansuryavas23tv / https://twitter.com/mansuryavas23tv
Instagram: mansuryavas23tv / https://www.instagram.com/mansuryavas23tv/”
Sevgili ailem,— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 13, 2023
Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim.
Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum.@mansuryavas23 pic.twitter.com/xcXY8LN0OQ
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