Mansur Yavaş'tan '19 Mayıs' mesajı: 'Milli egemenlik bilincinin tüm dünyaya ilan edildiği tarih'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başta Ankara’mız olmak üzere ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi, gençlerimize yeni ufuklar açılması adına ortak akıl anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, 19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günün 107. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"MİLLİ EGEMENLİK BİLİNCİNİN TÜM DÜYAYA İLAN EDİLDİĞİ TARİH"

"Kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919, bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı ve yeniden doğuşumuzun simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin azmi, cesareti, birlik ve beraberlik ruhuyla birleşerek Cumhuriyetimizin temellerini oluşturmuştur. Bu anlamlı gün, işte bu güçlü iradenin, hür yaşama kararlılığının ve millî egemenlik bilincinin tüm dünyaya ilan edildiği bir tarihtir.

'Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle Türk gençliğine olan güvenini dile getiren Atatürk’ün önderliğinde, bizler de geleceğimizi gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Tarih boyunca karşılaşılan tüm zorluklara rağmen atalarımızın büyük fedakârlıklarla bizlere emanet ettiği bu vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla koruyacak ve geleceğe taşıyacağız. Başta Ankara’mız olmak üzere ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi, gençlerimize yeni ufuklar açılması adına ortak akıl anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."