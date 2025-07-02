Mansur Yavaş'tan 'Madımak Katliamı' açıklaması: 'Hiç dinmeyen bir sızı'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Madımak Katliamı'nın 32'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavaş, "2 Temmuz 1993. Ülkemizin hafızasında derin bir yara, vicdanlarımızda hiç dinmeyen bir sızı. Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?





Üzerinden 32 yıl geçen katliamda, faillerin gereken cezayı alması için mağdur ailelerin avukatları geçtiğimiz günlerde ortak bir bildiri yayımlamıştı. Av.Akasya Kansu, Av.Beydağ Tıraş Öneri, Av.Deniz Özbilgin ve Av.Günal Kurşun tarafından yayımlanan bildiride, "Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir program ile Sivas Madımak Oteli’nin yakılarak içindeki aydınların ölmelerinin alkışlarla ve sloganlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana tam 32 yıl geçti. Bu katliamı örgütleyen, azmettiren, talimat veren; kolluk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin önleme ve kurtarma faaliyetlerini engelleyen kamu görevlilerinin ifadelerine dahi başvurulmaksızın, olayın asli maddi faillerinden bir kısmı hakkında açılan davada, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 23 sanığın 17’si geçtiğimiz aylarda tahliye edildi; ikisi ise cumhurbaşkanının af yetkisiyle salıverildi" denilmişti.





2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuruda dosyanın "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve “zamana aşımına uğramaması"nın talep edildiğini anımsatan avukatlar, AYM’nin dosyayı 2021 ve 2023’te de gündemine aldığını ancak her iki toplantıda da dosyayı görüşmeden ertelediğini belirterek, “Başvurudan 10 yıl sonra, 2024 yılında AYM Genel Kurulu, “zaman aşımı talebine ilişkin ek rapor alınmasına” karar vererek görüşmeyi yine erteledi. Yani katliam mağdurları ve yakınları için 32 yıl sonra hala yargı süreci devam ediyor!” ifadeleri kullanmıştı. “Uzun yıllardır AYM’nin dosyayı uhdesinde tutarak karar açıklamaması hem müvekkillerimizi hem de tüm Sivas Katliamı mağdurlarını rahatsız etmektedir. Tarafımızca AYM’ye sürecin hızlandırılması konusunda başvuru yapılması akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yapılması hazırlıkları tamamlanmıştır” diyen avukatlar, olayın faillerinin gereken cezayı alması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulamıştı.