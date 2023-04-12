Mansur Yavaş'ın ardından İmamoğlu da seçim planını açıkladı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:09

Güncelleme: 12.04.2023 - 13:36

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.

Millet İttifakı'nın bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecine ilişkin alacağı karar ise merak konusu oldu.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ongun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."