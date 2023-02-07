Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşları Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen depremzedelere gönderilmek üzere yapılan konserve gıda ve su bağışını sürdürmeye çağırdı. Başkan Yavaş, “Su ve gıda ihtiyacı devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı su ve konserve gıda desteği için Belko Soğuk Hava Deposu'na davet ediyorum” dedi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Toptancı Hali, Hipodrom Caddesi No: 16 adresindeki Belko Soğuk Hava Deposu’nda deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım toplamaya devam eden ABB, yurttaşları konserve gıda ve su bağışını sürdürmeye davet etti.
Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden ABB’nin çağrısını yineleyerek, şu paylaşımı yaptı:
“Gıda TIR'ları, mobil fırınlar, iş makineleri, ihtiyaç filoları, 12 adet su tankeri ve 5 adet su dolu kamyon 10 ilimize doğru yolda. Su ve gıda ihtiyacı devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı su ve konserve gıda desteği için Belko Soğuk Hava Deposu'na davet ediyorum.”
Gıda TIR'ları, mobil fırınlar, iş makineleri, ihtiyaç filoları, 12 adet su tankeri ve 5 adet su dolu kamyon 10 ilimize doğru yolda.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 7, 2023
Su ve gıda ihtiyacı devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı su ve konserve gıda desteği için Belko Soğuk Hava Deposu'na davet ediyorum.
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