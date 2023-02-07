Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşları Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen depremzedelere gönderilmek üzere yapılan konserve gıda ve su bağışını sürdürmeye çağırdı. Başkan Yavaş, “Su ve gıda ihtiyacı devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı su ve konserve gıda desteği için Belko Soğuk Hava Deposu'na davet ediyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:05
Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Toptancı Hali, Hipodrom Caddesi No: 16 adresindeki Belko Soğuk Hava Deposu’nda deprem bölgelerine gönderilmek üzere insani yardım toplamaya devam eden ABB, yurttaşları konserve gıda ve su bağışını sürdürmeye davet etti.

Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden ABB’nin çağrısını yineleyerek, şu paylaşımı yaptı:

“Gıda TIR'ları, mobil fırınlar, iş makineleri, ihtiyaç filoları, 12 adet su tankeri ve 5 adet su dolu kamyon 10 ilimize doğru yolda. Su ve gıda ihtiyacı devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı su ve konserve gıda desteği için Belko Soğuk Hava Deposu'na davet ediyorum.”


Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi 6 Şubat depremi deprem

İlgili Haberler

İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi

İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Alevi örgütlerinden ortak açıklama: Yardımlarımızı engellemeyin

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Alevi örgütlerinden ortak açıklama: Yardımlarımızı engellemeyin
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem felaketinde son durumu açıkladı: 'Kahramanmaraş'ta 600 hemşerimizi defnettik'

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem felaketinde son durumu açıkladı: 'Kahramanmaraş'ta 600 hemşerimizi defnettik'

En Çok Okunan Haberler