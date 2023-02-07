İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:01
İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından İngiliz vatandaşlarının kayıp olduğunu duyurdu.

Londra'da parlamentoda milletvekillerine hitap eden Cleverly, "Bu sabah itibariyle üç İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu biliyoruz ve Dışişleri Bakanlığı'nın Kriz Müdahale Merkezi bu depremlerden doğrudan etkilenen en az 35 İngiliz vatandaşını desteklemek için çalışıyor" dedi.

Cleverly, "Büyük ölçekli İngiliz kayıpları olasılığının düşük olduğunu değerlendiriyoruz" diye ekledi.

Cleverly, dün ülkesinin Türkiye'ye 76 arama ve kurtarma uzmanı gönderdiğini söylemişti. 


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