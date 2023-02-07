Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Alevi örgütlerinden ortak açıklama: Yardımlarımızı engellemeyin

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:47

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:58

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin ardından felaket bölgelerine yardım ulaştırmak isteyen Alevi örgütlerinin engellemeyle karşılaştığı belirtiliyor.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin yaşadığı felaket sürecinde Alevi kurumlarının depremzede canlara canhıraş ulaştırmaya çalıştığı nakdi ve ayni yardımlar bölgelerde bulunan yetkililer tarafından engellenmektedir.

Ülkemizin bu zor sürecinde her zaman olduğu gibi Alevi kurumları insan ayrımı etmeksizin nerde mazlum varsa oraya koşmaktadır.

Yetmiş iki millete bir nazarla bakan, canı candan ayırmayan bir yolun talipleri olarak, Devletimizin bir nebze de olsa kamu yükünü hafifletmek adına çağrımız engellerin kaldırılmasıdır.

İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın, darda olana Hızır ol ki Hızırı yanında bulasın şiarı ile yardım bekleyen canlara ulaşmamız adına bölgeye en hakim nokta olan Pazarcık/Narlı'da koordinasyon merkezi oluşturabilmemiz için gerekli izinlerin verilmesi talebimizdir."