Mansur Yavaş'tan 'Millet İttifakı' mesajı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 22:40

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 22:40

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi'nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı’nın önümüzdeki seçimlerin ardından bütün Türkiye’ye 'erişeceğini söyledi.

Yavaş, "2019 seçimleri ile birlikte yeşeren Millet İttifakı’nın inşallah seçimlerden sonra bütün Türkiye’ye dalga dalga yayılacağını ve 11 büyükşehir başta olmak üzere bütün belediyelerimizde yapılan çalışmalarla; devletin ve belediyelerin çok daha iyi yönetilebileceğini gösterip inşallah yapılacak bir değişiklikle seçimden sonra ülkenin de çok daha konforlu, mutlu bir şekilde insanları kucaklayacak, seven, saygı duyan, onları hakir görmeyen, aşağılamayan bir yönetim şekli ile inşallah 100'üncü yılımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu büyük, güçlü Türkiye'ye hep birlikte erişeceğiz. Geliyor gelmekte olan" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi; Çayyolu Hizmet Binası, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde inşa ettiği Alacaatlı Geri Dönüşüm Merkezi, Boztepe Mahallesinde inşa ettiği Boztepe Parkı ve Kızılırmak Mahallesinde inşa ettiği Eti Maden Parkı’nı toplu açılış töreni ile hizmete açtı.

Açılış törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Eski yönetim zihniyeti, biliyorsanız; nereden çok oy alırsam oraya hizmet ederim, bana oy vermeyen yere hizmet etmem anlayışı ile gidiyordu. Bu nedenle Çankaya ve Yenimahalle’mizin, 25 yıldır Ankara Büyükşehir’den alacağı birikmişti. El ele verdik. Hep birlikte çalışıyoruz.

Daha dün gibiydi. Buranın temelini attığımız. Lavanta Parkı’mız bitti. İncek Bulvarı üzerinde de 200 bin metrekareye yakın bir rekreasyon alanı da hızla gidiyor. Yaklaşık 650 bin metrekare yeşil alanın temelini önümüzdeki günlerde atacağız. Bunların hepsi bu yıl içinde bitirilecek. 25 yılda 25 milyon metrekare yeşil alan kazandırılmış. Hep iddiamız şuydu: Ankara’yı betona değil, yeşile boğacağız diye. Kar yağmadı, sürpriz yapacaktık. Orman Genel Müdürlüğü’nden, bir vatandaşımız, Hacı Kadın Ormanı diye geçen 1 milyon 600 bin metrekarelik ormanlık alanı kiralamış. Birkaç tane eser koymuş, çalıştırmış. Kar yağarsa oraya kızak kaymaya ve mangal yapmaya davet edeceğiz. Burayı da tamamen halka açıyoruz. Çubuk Barajımızın arka tarafından 4 milyon metrekarelik bir rekreasyon alanımız var. Topladığımızda 25 milyon metrekareyi, yani 25 yılda yapılanı 5 yılda tamamlayacağız.

"ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE HESAP VERECEK ÇALIŞIYORUZ"

Bizler, şeffaf bir şekilde hesap verecek çalışıyoruz. Sizlerden aldığımız paranın hepsinin hesabını verirken, bir kuruşu israf etmemek üzere çalışıyoruz. Başkasının parasını harcamak kolay. Ancak biz bunu başkasının bize emanet ettiği paralar olarak görüyoruz, kendi paramızdan daha kıymetli bir şekilde harcamaya gayret ediyoruz. İnşallah yıllardır, 25 yıldır belediyecilik adına sunulan hizmetler ile bu 5 yılda yapacağımız çalışmalarla, gerçek belediyeciliğin ne olduğunu onlara üreteceğiz. Ankara halkından ulaşmadığımız hiçbir kesim yok. Nerede insan kafayı kaldırıp belediyeyi arıyorsa, bizler yanındayız. Hemşehrilerimiz de sağ olsunlar sahip çıkıyorlar. En ufak bir arıza eksiklik gördükleri zaman bildiriyorlar, aynı gün gidermeye çalışıyoruz.

"TÜRKİYE'YE HEP BİRLİKTE ERİŞECEĞİZ"

100'üncü yılı muhteşem bir şekilde kutlayacağız. 2019 seçimleri ile birlikte yeşeren Millet İttifakı’nın inşallah seçimlerden sonra bütün Türkiye’ye dalga dalga yayılacağını ve 11 büyükşehir başta olmak üzere bütün belediyelerimizde yapılan çalışmalarla; devletin ve belediyelerin çok daha iyi yönetilebileceğini gösterip inşallah yapılacak bir değişiklikle seçimden sonra ülkenin de çok daha konforlu, mutlu bir şekilde insanları kucaklayacak, seven, saygı duyan, onları hakir görmeyen, aşağılamayan bir yönetim şekli ile inşallah 100'üncü yılımıza ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu büyük, güçlü Türkiye'ye hep birlikte erişeceğiz. Geliyor gelmekte olan."