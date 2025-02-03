Mansur Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı: 'Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak...'

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 03.02.2025 - 13:26

Muhalefet "erken seçim" çağrısını sürdürürken; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada yeniden 2028 yılını işaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını üyelerin yapacağı seçimle belirleyeceklerini söyledi.

Ankara'da bu açıklamalar gündem olurken bir açıklama haberi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

GÖZLER SAAT 11.00'E ÇEVRİLMİŞTİ

Saat 11.00'de basının karşına geçen Mansur Yavaş'ın, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin ihraç edilmesi veya önseçim hakkında konuşacağı öne sürülüyordu.

Yavaş, öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Ankara Kent Konseyi ev sahipliğindeki "Olası Bir Deprem'e Hazır Mıyız?" etkinliğinde konuştu.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bizim toplumuzda bir şey olmaz algısı var önce onu çözmemiz lazım. Depremler olduktan sonra nasıl faydalı olacağız diye hep beraber ayağa kalkıyoruz. En son 17 Ağustos gibi bir afetten sonra tedbir alınması gerekirken alınmamış. 6 Şubatta şunu gördük; araç sayımız daha fazla ama organize edecek bir yapılanma yok.

* (Kahramanmaraş depremi) Zihniyet nasıl değişecek? Bütün afetlerde yaşadık; bunun inançla alakası olmadığını anlatmak lazım. Tedbir almak lazım. Sorumluların mutlaka cezalandırılması lazım. Cezalandırılmıyor algısı var. İşlediği ilk suçun cezalandırılmaması kadar vahim bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı gelecek diye bizim çadırlarımız kaldırılıp AFAD'ın çadırları kurulması gibi komik olaylar yaşandı. İnternet yoktu. Akaryakıt verilemedi. Belediyelere tekrar yetki verilip kolon kesenler tespit edilmeli. İhmal yüzünden insanlar ölüyorsa katili toplum olarak hepimiziz. Daha ne olmalı. İnşallah afet olmasın ama olursa hazır bir şekilde bekliyoruz.Kömür işletmelerine yazı yazdık. Deprem anında birlikte çalışmak istiyoruz dedik. Onay verilmedi. Vebali artık onlara ait.

TEĞMENLERİN İHRACI

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" dedikleri için TSK'den ihraç edilen teğmenlere dair konuşan Yavaş, "Her disipline gideni işinden atmıyoruz. Çok masum bir karar olmadığını düşünüyorum. Oy çokluğuyla olması içimizi ısıttı. Elbette teğmenlere sahip çıkacağız" dedi.

"ÖNSEÇİM" SORUSUNA YANIT

Yavaş, etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin "önseçim" kararı hakkında sorulan soruya yanıt veren Yavaş, "Aday belirlemenin çok erken olduğunu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. Öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Derin yoksulluğa yoğunlaşmalıyız. Asgari ücretlilere karşı ne yapabiliriz? Emeklilerin durumu nedir?" dedi.

Yavaş şöyle devam etti:

"Muhtaç duruma düşürülen asgari ücretliler, emekliler var. Katkı payı yüzünden ilaç alamayanlar var. Öncelikle bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Ankara'da kimsenin soğuktan ölmemesi bizim için her şeyden önce gelir.

Her halükarda erken seçim istiyoruz ama AKP milletvekilleri bir pazara çıksınlar vatandaşın alini bir anlasınlar. Ekonomi düzelir mi diye bakacaklar ama sokağa çıktığınız zaman gerçek enflasyonu görüyorsunuz. 2028'e kadar götüremeyeceklerini düşünüyorum."

"BEN GENELLİKLE EKONOMİ SINIFINDA UÇUYORUM"

"Ben genellikle ekonomi sınıfında uçuyorum. Harcırah almıyorum. İnsanlar acı çekerken şatafatlı bir yaşam istemiyorum. Kendilerine de halkın içinde uçmalarını tavsiye ediyorum. Kimi alkışlıyorlar kime yuh çekiyorlar görürsünüz."

"ADAYLIK" SORUSUNA YANIT

Yavaş, bir gazetecinin "Önseçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna da "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" yanıtını verdi.