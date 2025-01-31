Mansur Yavaş'tan adliye önünde dikkat çeken çıkış: 'Silivri Cezaevi'ni kapatalım'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:21

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:26

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdikten sonra yurttaşlarla bir araya gelerek açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

İfade işlemlerinin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Biz bugün Ekrem İmamoğlu ile dayanışmaya geldik. Buradan da Silivri'ye gideceğiz. Ümit Özdağ'ı ve Suat Toktaş'ı ziyaret edeceğiz.

Türkiye’yi açık hava cezaevine çevirmek istiyorlar. 'Silivri soğuktur' diyenler, bunun utanç verici olduğunu bilmeli.

"SİLİVRİ'Yİ KAPATALIM"

İktidar değiştikten sonra demokrasinin başlangıcı olarak Silivri'yi kapatalım. Ve yeni bir hayata, özgür günlere hep birlikte yol açalım."