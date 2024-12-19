Maraş katliamının 46. yılında yüzleşme çağrısı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

Kahramanmaraş’ta Alevi yurttaşlara yönelik 19 -26 Aralık 1978 tarihinde gerçekleşen katliamın üzerinden 46 yıl geçti. Resmi rakamlara göre, yedi gün süren katliamda 120 kişi katledildi, 559 ev ve 290’a yakın iş yeri yakıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ne giden sürecin en önemli köşe taşlarından biri kabul edilen Maraş Katliamı ile ilgili davada 804 sanık yargılandı. Sorumlular hakkında başlatılan ve 23 yıl süren yargılamada 22 kişiye idam, 7 kişiye müebbet hapis cezası, 321 kişiye 1 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verildi. Katliamda önemli rol oynayan 68 kişiye ise ulaşılamadı. Sıkıyönetim mahkemesinin aldığı kararlar da daha sonra Yargıtay tarafından bozularak, idam kararları uygulanmadı. Ceza alan sanıklar, 1991 yılında çıkarılan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile cezaları ertelenerek, serbest bırakıldı. Katliamın bir numaralı sanığı Ökkeş Kenger yargılanıp beraat etti ve soyadını Şendiller olarak değiştirdi. Şendiller, 1991 yılında Refah Partisi’nden 19. dönem Maraş milletvekili seçildi.

Hiçbir zaman aydınlatılamayan katliamda ölenler için 21 Aralık’ta Erenler Cemevi’nde anma törenleri düzenlenecek. Cumhuriyet’e konuşan Erenler Cemevi Başkanı Müslüm İbili Maraş, “Gelin Maraş’ı bu kara lekeden birlikte kurtaralım” dedi.

VALİLİKTEN YASAK

Kahramanmaraş Valiliği, “şehirdeki kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla” 26 Aralık gün bitimine kadar açık hava toplantıları, gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararı alındığını duyurdu.