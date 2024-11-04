Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum! CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir!'
CHP lideri Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Özel, "Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.
CHP LİDERİ ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum darbesine ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı.
X hesabından bir paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.
Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.
Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."
Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 4, 2024
Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan,
Söylenenlere hiç kulak asmadan,
Seçimde kazanamadığı…
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