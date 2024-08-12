Marmara Üniversitesi rant uğruna Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne taşınıyor

Yayınlanma: 12.08.2024 - 04:43

Güncelleme: 12.08.2024 - 04:43

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Göztepe yerleşkesindeki dört ve Kartal’daki fakültelerin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne taşınacağını açıkladı. Göztepe yerleşkesinde yer alan Atatürk eğitim fakültesinin, iktisat fakültesinin, işletme fakültesinin ve siyasal bilgiler fakültesinin ve kartal’da yer alan finansal bilimsel fakültesinin Maltepe Başıbüyük yolunda yer alan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ne taşınmasına tepki gösteren öğrenciler sosyal medya üzerinden, “Bu yıl fakültemizi şehirden çok uzak bir kampüse taşıyorlar sırf Göztepe’yi ranta açabilmek uğruna. Zaten öğrenciler olarak barınma problemi yaşıyoruz. Buna ek olarak ulaşım problemi de yaşayacağız. İşletme öğrencileri olarak boyun eğmiyoruz, sesimizi duymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

LÜKS KONUT PROJESİ

Göztepe yerleşkesinden, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi’ne üniversitenin geçen yıl yayımladığı verilere göre yaklaşık 11 bin 822 öğrenci geçecek. Ayrıca Marmara Üniversitesi’nin Nişantaşı’ndan yer alan yerleşkesinin arsası ihale ile DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı’na verilmişti. Holding, bahsi geçen arsaya “Nişantaşı Koru” adıyla lüks daireler yaparken senelerdir yurttaşlar duruma tepki gösteriyor.

Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, “Üniversitelerin üzerinde baskı var, ihraçlar, yasaklarla bir grup köklü üniversiteyi susturmuş vaziyetteler. İstediğimi yaparım anlayışının geldiği nokta bu. Onu oradan alırım, oraya taşırım, buradan alırım, buraya taşırım, o bölümü kapatırım mantığı. Çok yazık ki burada düşünülmeyen şey, orada çalışan idari, teknik, akademik personel ve oraya devam eden öğrenciler. Bu kişiler ne yaşar, ne tür sorunlarla karşılaşırlar düşünülmüyor. Orada dersler devam etseydi ne olacaktı?” dedi.

‘AMAÇ HEGEMONYA’

“AKP çok uzun yıllardır üniversiteler üzerinde bir hegemonya kurmaya çalışıyor” diyen Gülez, “Bunun bir sonucu olarak da ben yaptım olduğu mantığıyla bir sürü uygulamaya tanık oluyoruz. Bunu öğrencilere kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Bir üniversitede bir değişiklik yapılacaksa, o üniversitenin bütün birleşenleriyle toplanırsınız, gerekçenizi açıklarsınız. Böyle aldığınız bir kararı öğrencilere, oradaki çalışanlık personele kimsenin dayatmaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.