Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Muharrem İnce'ye yanıt

12 Ağustos 2022 Cuma, 18:42

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıl başkanlık yapmış arkadaşımız ve parti meclis üyemizin otelini CHP'li belediye mühürledi. 24 saat süre veriyorum. Bak başkan, kinle başkanlık olmaz. Bütün PM üyeleriyle oraya geleceğim ve seni orada ifşa edeceğim" diyerek kendisini hedef alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yaptığı basın açıklaması ile yanıt verdi.

Oktay, "Sayın Parti Genel Başkanının tehditvari konuşmaları yasal iş ve işlemleri yapmamızı engelleyemeyecektir. Kendisine tavsiyemiz bu tür hukuk dışı işlerin takibi değil memleketin meseleleri ile uğraşmasıdır" dedi.



Yapılan işlemleri yasal dayanakları ile dile getiren Başkan Oktay'ın açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İNCE dün şahsımı ve kurumumuzu hedef alan açıklamalar yapmış ve bize 24 saat süre vermiş, Parti Meclisi Üyeleriyle birlikte Marmaris’e geleceğini, açıklama yapacağını, bizi ifşa edeceğini vs. söylemiştir.





Bu nedenle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

"ÇEKİLMEK İSTENDİĞİMİZ BU POLEMİK KONUSUNDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"