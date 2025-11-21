MEB bütçesinde 'Ülkü Ocakları' tartışması! MHP'li Kalaycı: 'Bir vakıf, yan kuruluş değil'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan Ülkü Ocakları Bitlis İl Başkanlığının bir okulu ziyaret edip kendi uzaktan eğitim merkezi kartlarını dağıtmasına ilişkin "Sayın Bakanım bir siyasi partinin gençlik kollarının okula gidip kart dağıtması, onları üye yapması doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

MHP'Lİ KALAYCI: 'BİR VAKIF, YAN KURULUŞ DEĞİL'

Bunun üzerine MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Ülkü Ocakları bir vakıf. Partinin yan kuruluşu değil. Bizim gururumuz. Gençlere yönelik önemli projeleri var" çıkışına ise CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'tan 'Partinizin gençlik kolları' yanıtı geldi.