MEB’e açılan ‘ücretsiz yemek’ davası reddedildi... Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan tepki: ‘Sağlıklı beslenme çocukların temel hakkı’

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:27

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na açtığı dava, “devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlama gibi bir pozitif yükümlülüğü bulunmadığı, eğitim hakkı da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik hakların gerçekleştirilmesinin ölçüsü konusunda, yasama organının bir takdir yetkisi olduğu ve kaynakların sınırlı olduğu” gerekçesiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Karara tepki gösteren Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Sağlıklı içme suyu ve sağlıklı beslenme çocukların temel bir hakkıdır. Bunun sağlanması tüm ilgili kurumların temel bir yükümlülüğüdür” ifadeleri yer aldı. Yeterli, dengeli, sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme hakkının uluslararası ve ulusal düzenlemelerle koruma altında olduğu anımsatılan açıklamada “Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “Taraf devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler” demekte. Anayasa’ya göre de ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir’ kuralı ışığında BM’nin çocuklara ilişkin bu hükmü, kanun hükmünde sayılmakta” denildi.

‘Uluslararası yükümlülük’

Devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlamasının uluslararası yükümlülüklerimizden de ileri geldiği vurgulanan açıklamada “Kaynakların sınırlı olmadığının kanıtı ise sermayeye tanınan vergi afları ve teşviklerdir.Biz devlet, hükümet ve ilgili kurumlardan bir lütuf beklemiyoruz. Bize ait olan kaynakların çocuklarımız için ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde adilce kullanılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.