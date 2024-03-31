MEB’e açılan ‘ücretsiz yemek’ davası reddedildi... Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan tepki: ‘Sağlıklı beslenme çocukların temel hakkı’

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu; Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) açtığı davanın, “kaynakların sınırlı olduğu” gerekçesiyle reddedilmesine tepki gösterdi. Koalisyondan yapılan açıklamada “Sağlıklı içme suyu ve sağlıklı beslenme çocukların temel bir hakkıdır. Bunun sağlanması tüm ilgili kurumların, temel bir yükümlülüğüdür” denildi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:27
MEB’e açılan ‘ücretsiz yemek’ davası reddedildi... Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’ndan tepki: ‘Sağlıklı beslenme çocukların temel hakkı’
Abone Ol google-news

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na açtığı dava, “devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlama gibi bir pozitif yükümlülüğü bulunmadığı, eğitim hakkı da dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik hakların gerçekleştirilmesinin ölçüsü konusunda, yasama organının bir takdir yetkisi olduğu ve kaynakların sınırlı olduğu” gerekçesiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Karara tepki gösteren Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Sağlıklı içme suyu ve sağlıklı beslenme çocukların temel bir hakkıdır. Bunun sağlanması tüm ilgili kurumların temel bir yükümlülüğüdür” ifadeleri yer aldı. Yeterli, dengeli, sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme hakkının uluslararası ve ulusal düzenlemelerle koruma altında olduğu anımsatılan açıklamada “Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “Taraf devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler” demekte. Anayasa’ya göre de ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir’ kuralı ışığında BM’nin çocuklara ilişkin bu hükmü, kanun hükmünde sayılmakta” denildi.

‘Uluslararası yükümlülük’

Devletin çocuklara ücretsiz yemek sağlamasının uluslararası yükümlülüklerimizden de ileri geldiği vurgulanan açıklamada “Kaynakların sınırlı olmadığının kanıtı ise sermayeye tanınan vergi afları ve teşviklerdir.Biz devlet, hükümet ve ilgili kurumlardan bir lütuf beklemiyoruz. Bize ait olan kaynakların çocuklarımız için ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde adilce kullanılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…

Erdoğan gelmeden kapattılar! Arnavutköy’deki Kent Lokantası’nı böyle sansürlediler…
Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı

Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı
İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!

İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!
'Utanç kaynağı' dediği bina Bakanlığa ait çıkmıştı... Muhittin Böcek'ten, Tamer Karadağlı'ya yanıt: 'Birilerini seçim telaşı sarmış'

'Utanç kaynağı' dediği bina Bakanlığa ait çıkmıştı... Muhittin Böcek'ten, Tamer Karadağlı'ya yanıt: 'Birilerini seçim telaşı sarmış'
Oyuncu Hande Erçel sandık başında!

Oyuncu Hande Erçel sandık başında!
Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı

Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı