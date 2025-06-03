Meclis Başkanı bugün seçilecek: AKP, Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi

Bugünkü seçimde, Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partinin adayları yarışacak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri de yenilenecek.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Meclis Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise aday çıkarmadı.

MHP'nin Kurtulmuş'u desteklemesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı, Yeniyol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

MECLİS BAŞKANI GİZLİ OYLA SEÇİLECEK

Anayasa ve içtüzük hükümlerine göre Meclis Başkanı milletvekillerinin gizli oyuyla seçilecek.

TBMM Başkanı seçilmek için Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu almak gerekiyor.

İlk iki turda hiçbir aday bu çoğunluğu sağlayamazsa, üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak.

Hiçbir aday bu turda salt çoğunluğa ulaşamazsa, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

Mevcut görev süresi Cumartesi günü dolacak olan Numan Kurtulmuş'un üçüncü turda en azından AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yeniden Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor.





TBMM'DE PARTİLERE GÖRE SANDALYE DAĞILIMI

AKP: 273

CHP: 135

DEM Parti: 56

MHP: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 23

Bağımsız: 8

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Gelecek Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Demokrasi ve Atılım Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

DEM PARTİ, ÖNDER'İN YERİNE BULDAN'I TBMM BAŞKANVEKİLLİĞİ'NE ADAY GÖSTERDİ

Meclis Başkanı seçimi sonrası TBMM Başkanlık Divanı'ndaki siyasi partilerin belirlediği üyeler de yenilenecek.

DEM Parti, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine, Önder gibi İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan'ı aday gösterme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Pervin Buldan'ı arayarak tebrik etti, başarılar diledi.

CHP, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın yerine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü TBMM Başkanvekilliği'ne aday gösterdi.

AKP ve MHP ise Meclis Başkanvekilliklerinde değişikliğe gitmedi.