Meclis Başkanı Kurtulmuş 'açılım' komisyonunun ortak raporuna ilişkin konuştu: 'Rapor yasal düzenlemeler için yol haritası'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te parlamento muhabirleriyle düzenlenen iftar programında gazetecilere hitap etti. Kurtulmuş, Meclis’te açılım süreci kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına değindi. Komisyon çalışmalarının kamuoyuna aktarılmasında parlamento muhabirlerinin önemli bir rol oynadığını belirten Kurtulmuş, “Komisyonumuzun uzun saatler süren çalışmalarında sizin de çok büyük emeğiniz var. Bu çalışmaların Türk kamuoyuna eksiksiz duyurulması için yoğun çaba harcadınız” dedi. Komisyonun uzun süren bir müzakere sürecinin ardından rapor hazırladığını belirten Kurtulmuş, çalışmaların kapsamına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Komisyon çalışmaları 21 toplantı sürdü. 137 kişi ve kurum dinlendi. Türkiye’de bu meselenin çözümüne dair fikri olan hemen herkes geldi ve görüşlerini büyük bir demokratik olgunluk içinde ifade etti.”

Kurtulmuş, komisyona katılan siyasi partiler arasında geniş bir mutabakat sağlandığını da belirterek, “Komisyona katılan gruplar içerisinde 50 milletvekilinin 47’sinin oyuyla neredeyse ittifakla bir rapor ortaya çıktı” diye konuştu. Hazırlanan ortak raporun sürecin tamamı olmadığını ancak önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, raporun özellikle Meclis’te yapılacak yasal düzenlemeler için temel oluşturacağını söyledi. “Bu rapor her şey değildir ama bir yol haritasıdır, bir başlangıçtır. Türkiye’de hem terörün geride bırakılması hem de demokratik standartların yükseltilmesi için ortak bir metindir” diyen Kurtulmuş, raporda yer alan bazı önerilerin kısa süre içinde Meclis gündemine gelebileceğini ifade etti. Kurtulmuş, raporun özellikle altıncı ve yedinci bölümlerinde yer alan teknik önerilerin siyasi partilerin ortak teklifleri olarak Genel Kurul’a gelmesini beklediklerini belirtti. Terörün artık tarihe gömülmesi gerektiğini savunan Kurtulmuş, “Türkiye artık bu meseleden kurtulmalıdır. Terörün tarihin kirli sayfalarında kalması gerekir. Terörsüz Türkiye dediğimiz süreç böylece başlamıştır” ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL SİSTEM ÇÖKTÜ'

Konuşmasında dünya siyasetindeki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, küresel sistemin ciddi bir kriz yaşadığını kaydetti. “Artık dünyada tam manasıyla bir sistemsizlik ve düzensizliğin hâkim olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ortak kuralların uygulanmadığı, küresel kurumların güç kaybettiği bir dönemden geçiyoruz” diyen Kurtulmuş, mevcut tabloyu “orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönem” olarak niteledi. Ortadoğu’daki gerilimlere de değinen Kurtulmuş, ABD ve İsrail ekseninde yürüyen savaşın bölgeyi daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Savaşın çözüm olmadığını belirten Kurtulmuş, “Bu tür sorunların tek çözüm yolu diplomasi ve müzakere masasıdır. Kim ne yapabiliyorsa bu savaşın durdurulması için ortaya koymalıdır. Bu ateşe kimse benzin dökmemeli” dedi.