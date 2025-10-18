Meclis Başkanı Kurtulmuş, Atatürk'e 'firavun' iması yapan şeriatçı yazarı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mustafa Kemal Atatürk'e firavun iması yapan şair ve yazar Nuri Pakdil'i ölümünün 6. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakdil'in, "Yürü kardeşim. Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin" sözlerini alıntılayarak "İslam ve kardeşlik bilincini merkezine alarak, bu toprakların sesini direnişin diliyle buluşturan Nuri Pakdil'i vefatının 6. yılında rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı söylemleriyle bilinen şeriatçı yazar Nuri Pakdil, Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu Müslümanım diyene” sloganı atmış, “Atatürk’e karşı mısınız?” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.