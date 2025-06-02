Meclis Başkanlığı seçimi yarın: Adaylar belli oldu

TBMM’de Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı'nda görev
süresinin 7 Haziran’da sona erecek olması dolayısıyla seçim yapılacak.
Meclis Başkanlığı seçim süreci 3 Haziran’da (yarın) Genel
Kurul’da başlayacak.
AKP, mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u yeniden aday
gösterdi. AKP'nin ortağı MHP ise kendi adayını çıkarmayarak Kurtulmuş’a destek
verecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Artvin Milletvekili
Uğur Bayraktutan, DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz
Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.
SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
TBMM Başkanı, Genel Kurul’da
gizli oylamayla belirlenecek.
Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğu olan 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en
fazla oy alan iki aday için dördüncü oylamaya gidilecek.
Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, TBMM Başkanı
seçilmiş olacak.