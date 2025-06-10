Meclis çoğunluğu Cumhur'da, Gaziosmanpaşa'da yarın seçim var: Hakan Bahçetepe'den meclis üyelerine çağrı!

İstanbul Valiliği, CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından "görevden uzaklaştırıldıkları" açıklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi için belediye meclislerinin 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Bu duyuru çerçevesinde başkan vekillerinin yarın seçilmesi bekleniyor.

AVCILAR VE BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇOĞUNLUK CHP'DE, GAZİOSMANPAŞA'DA İSE AKP-MHP'DE

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AKP'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, AKP'nin 12 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde ise AKP'nin 16, MHP'nin 3 üyesi bulunurken, CHP'nin 16 üyesi var.

31 Mart'ta seçimi kazanarak Gaziosmanpaşa'yı yıllar sonra CHP'li bir başkanın görev yapmasını sağlayan Hakan Bahçetepe, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden bir mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından çağrısını paylaşan Bahçetepe şu ifadelere yer verdi:

BAHÇETEPE: DEMOKRASİYİ KORUYALIM

"Sevgili Gaziosmanpaşalılar, yarın, 11 Haziran’da, belediye meclisimizde yeni bir başkan vekili seçimi yapılacak. 31 Mart 2024’te sizlerin iradesiyle seçilen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, halkımızın güveniyle görevine devam etmelidir. AK Partili ve MHP’li meclis üyelerine sesleniyorum: Gaziosmanpaşa’nın iradesine sahip çıkın, vicdanınızın sesini dinleyin. Bu ilçenin geleceği, halkımızın tercihiyle şekillenmelidir. Hep birlikte adalet ve demokrasiyi koruyalım"



