Meclis’te AKP sıralarına ‘gürültü’ uyarısı: ‘Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarıya çıkın’

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da CHP'nin CHP'nin kamuoyunda "İBB Davası" davası olarak bilinen duruşmalarının TRT tarafından canlı yayınlanmasına ilişkin önergesinin görüşmeleri esnasında İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Turhan Çömez söz aldı.

Çömez, kürsüde konuşmasına başlamasının ardından Genel Kurul sıralarından gelen uğultu ve konuşma sesleri üzerine, "Arkadaşlar, önemli bir konudan bahsediyoruz, istirham etsem biraz sessiz olur musunuz lütfen, rica ediyorum" dedi.

Başkanvekili Buldan'ın, Çömez'e konuşmasına devam etmesini söylemesiyle birlikte Çömez, "Ben konuşmama devam edeceğim de burası kahvehane değil. Bir dönüp bakar mısınız arkanıza ya, bunu gönlünüze sindiriyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ise, Çömez'e hitaben, "Biraz önce konuşmacıyı konuşturtmadın. Sen konuşmana devam et ya" derken, Çömez, "Buranın bir Başkanı var, o Başkanı dinleyeceksiniz. Yakıştırıyor musunuz bu manzarayı buraya? Mecbur muyum bu kahvehane görüntüsünde konuşmaya?" yanıtını verdi.

Başkanvekili Buldan da yaşanan tartışmanın ardından AKP sıralarına dönerek, "Burada, kürsüde iki seferdir ikaz etmemize rağmen, kendi arasında konuşan bir grup var" dedi.

Adem Yıldırım da Buldan'ın sözleri üzerine, "Tamam, Başkanım o müdahaleyi her zaman yapmanız lazım, her zaman yapmanız lazım o müdahaleyi. İşinize geldiği zaman değil, her zaman yapmanız lazım. Biz size yakın olduğumuz için öyle. Burası yakın, orayı duymuyorsunuz, görmüyorsunuz" diye konuştu.

"Kendi aranızda konuşmak istiyorsanız dışarıya çıkın, kulislerde konuşun" diyen Buldan, "Var mı böyle bir şey ya. Burada kürsüde milletvekili konuşuyor, oradan kahkahalar çıkıyor, kendi aralarında gülüyorlar, konuşuyorlar. Bunu her grup için söylüyoruz, her grup için söylüyoruz ama en çok da sizin grup yapıyor" ifadelerini kullandı.

Buldan, Başkanlık Divanı'ndan yaptığı uyarı sonrası Turhan Çömez'e söz vererek konuşma süresini yeniledi.