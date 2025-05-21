Meclis’te Can Atalay krizi derinleşiyor: CHP’li Gülizar Biçer Karaca’ya TBMM’de görev verilmemesi tansiyonu yükseltti

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “yok hükmünde” kararını Meclis’te okuyan CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’ya bir süredir Meclis Genel Kurulu’nda oturum yönetme görevi verilmiyor. Karaca’ya bu hafta da görev verilmemesi muhalefetin tepkisine yol açtı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20-22 Mayıs arasında AKP’li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’a görev vermesine karşın dün Genel Kurulu kendi açtı.

Oturum başlamadan hemen önce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı CHP milletvekilleri, Genel Kurul’da “karar yeter sayısı” bulunmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Ancak Kurtulmuş, salonu gözlemleyerek, “Genel Kurul’a baktığımda yeterli sayıda milletvekili olduğunu görüyorum” diyerek oturuma devam etti. Muhalefet sıralarından itirazlar devam edince Kurtulmuş tartışmaları yatıştırmak için oturuma 10 dakikalık ara verdi. Ardından CHP, usul tartışması nedeniyle söz istedi. Bunu üzerine milletvekilleri söz aldı. AKP milletvekili Mustafa Arslan şunları ifade etti:

“Bunu kabul mümkün değil. Her zaman muhalefet milletvekilleri şu Anayasa kitabını iç tüzüğü alıp bu Meclis kürsüsünden bize doğru salladılar. Buna uyulmasını istediler. Meclis iç tüzüğüne göre gayet açık bir şekilde de ifade edildiği üzere Meclis’i Meclis Başkanı yürütür. Meclis Başkanının yönetimine itiraz dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Yine Meclis’in gündemi Danışma Kurulunda ve gündemle ilgili alınacak kararlar da belli. Meclis gündeminde olmayan şeyleri Meclis Başkanı da, Meclis Başkan Vekili de burada konuşamaz, okutturamaz, söyleyemez. Meclis hangi hallerde ne iş yapacak, bunların tamamı iç tüzükte belli. Dolayısıyla biz usul tartışmasında Sayın Başkan’ın lehinde görüşümüzü bildiriyoruz.”

‘MECLİS’İN DIŞARIDA BİR SAYGINLIĞI KALABİLİR Mİ?’

Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise “Siz toplantıyı açtığınızda 200 milletvekilinin olup olmadığı konusunda tereddüt içinde olur iseniz mutlaka oylamaya gitmeniz gerekir. Bu konu size hatırlatıldı. Ortada 200 milletvekilinin olmadığı çıplak gözle görülüyordu ancak siz bu oylamaya gitmediniz ve açıp kapatmak suretiyle Meclis’i açmış bulundunuz. Birinci usulsüzlüğü bu anlamda saptamak isterim” dedi. Can Atalay konusunu dile getiren Günaydın, “Biz burada bir Meclis Başkanvekilinin, bir milletvekilinin hakkını, hukukunu korumasını, aslında Anayasa’nın seçme ve seçilme hakkını korumasını ve AYM kararını okutmasını sanki illegal bir iş olarak görüyoruz. Bu kabul edilebilir mi, arkadaşlar? Bir millet Meclisi milletvekilinin hakkını koruyamıyor ise Meclis’in dışarıda bir saygınlığı kalabilir mi?” ifadelerini kullandı. Günaydın, şunları kaydetti:

“Sayın Meclis Başkanımız, siz MHP’nin ve AKP’nin Meclis Başkanvekillerine Meclis’i yönetiyorsunuz, yönettiriyorsunuz. Sevgili, Allah rahmet eylesin, Sırrı Süreyya Önder'in ölümünden sonra sevgili Gülizar Biçer Karaca’ya da söz vermeyerek bu Meclis’i Cumhur İttifakı’nın Meclis Başkavekillerinin Meclis’i haline getiriyorsunuz. Bu kabul edilebilir mi? Dolayısıyla Türkiye’de sorumlu bir muhalefet vardır. Anayasa’nın 94. maddesinden kaynaklanan haklarını bir aciziyet içerisinde geri çekecek ve bundan mahcubiyet duyacak bir grup karşınızda yoktur.”

‘KORSAN BİR ŞEKİLDE İÇ TÜZÜĞE AYKIRI OLARAK UYGULANDI’

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise “Gülizar Biçer hanımefendi yaklaşık bir buçuk, iki yıldır burada Grup Başkanvekilliği yaptığı her dönemde, Meclis Başkanvekilliği yaptığı her oturumda Sayın Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanı olarak kendisinin onay verdiği metinleri uygulamıştır ve okumuştur. Ne hikmetse o gün, hem de Sırrı Süreyya Önder’in hasta olduğu özel bir oturumda çıkmış, bile ve isteyerek, kasten, korsan olarak, Meclis Başkanının onayı olmadan, Danışma Kurulu’nun onayı olmadan korsan bir şekilde, İç Tüzüğe de aykırı olarak bu uygulamasını yapmıştır. Bu konuda Meclis'in itibarını korumak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı. Ardından genel kurulda gündem dışı konuşmalara geçildi.