Meclis’te gergin Filistin oturumu

TBMM Genel Kurulu dün İsrail’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü olarak toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili ABD’ye tepki göstermemesini eleştirerek “Erdoğan, tüm bunlardan sonra çıkıyor ‘Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz’ diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil, bir Trump korkusundan söz etmek mümkün” dedi.

Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ise “Dışişleri Bakanı algı çalışmasıyla, algıyla olguyu yer değiştirmeye çalışmayacak. Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak” ifadelerini kullandı.

Filistin konusunda kendi önerilerini de sıralayan Özel “Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Meclis’in çalışmalarına devam etmesini, Trump yönetimini kınamayı teklif ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı’nda, İsrail karşıtı bütün davalarda müdahil olmayı, İsrail’e karşı açılacak tüm davalarda Türkiye’yi taraf olmayı teklif ediyoruz. Var mısınız?” diyerek iktidara seslendi.

İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tüm partiler kabul oyu verdi. CHP'nin Meclis’in çalışmalarına devam etmesi için verdiği önerge ise rededildi.

TBMM Genel Kurulu dün İsrail’in Gazze’ye saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü olarak toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekili olmadığı için oturumu misafir locasından takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya katılmazken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıya bilgilendirme yapmak için geldi.

Milletvekillerinin sıralarına oturuma özel olarak Filistin bayraklı atkılar yerleştirildi. CHP lideri Özel, Meclis’i Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdıktan sonra “Gazze dramıyla ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. TBMM’nin olağanüstü toplanmasına gerek yoktur” açıklaması yapan Devlet Bahçeli, genel kurul salona giren ilk lider oldu. Sonrasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları salona girdi. Özel salona girdikten sonra tüm liderlerin yanına giderek hepsiyle tokalaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise Bahçeli’yle tokalaşmadı. Olağanüstü oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti.

‘ULUSLARARASI KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER ASKIYA ALINMALI’

Oturumu açan Meclis Başkanı Kurtulmuş, “İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır. Netanyahu ve çetesine dünyanın her köşesinde halkların tepkisi artmaktadır. Bazı batılı ülkeler gelecek ay Filistin’i tanıma kararı aldı. Asya ve Afrika ve Latin Amerika devletleri bu konuda öncü roldedir. İsrail’e ABD’de verilen destek de her geçen gün azalmaktadır” dedi.

Kurtulmuş, “Gözlerimizin önünde bir halk katlediliyor. Açlıktan ölüme mahkum ediliyor. Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum. Bu olağanüstü toplantımız bu tarihi sorumluluğumuzun gereğidir. Filistin davası milletimiz için milli bir davadır. Tam anlamıyla özgür Filistin devletinin kurulması sağlanana kadar bu mücadeleye TBMM olarak destek olacağız” ifadelerini kullandı.

‘İSRAİL’LE TİCARETİ KESEN TEK ÜLKEYİZ’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yürütme adına yaptığı konuşmada, İsrail’in saldırganlığının sınır tanımadığını ifade ederek, “Soykırım sonucunda Gazze’de 62 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edilmiştir. Gazze'nin yüzde 85’i hâlâ İsrail askeri kontrolü altındadır. Bununla da yetinmeyen Netanyahu hükümeti Gazze’nin geri kalan kısmını işgal altına almak için hazırlıklar içindedir” sözlerini kullandı. Türkiye’nin İsrail ile ticaretini kestiğini söyleyen Fidan, “İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail ile ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum, bulunmamaktadır” dedi. Fidan, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davada Türkiye’nin 13 müdahil ülkeden biri olduğunu da anımsattı.

‘BOP’U SAHİPLENENLERİN, SÖZ ETMEYE HAKLARI OLABİLİR Mİ?’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis kürsüsünden “Neredeyse hiç kimsenin, gerçekten kapısının önünü süpürmediği bir dünya gerçekliğinde, İsrail’in ve Netanyahu’nun kınanmasının bir ‘boş gösteri’ olduğunu haykırmak istiyorum” diye seslendi. “Bu zulme yüreğiyle ve aklıyla itiraz edenlerin, hamaset nutukları atmadan, yapılmasına imkan olmayan şeyleri tekrarlayarak gaz almaktan öte bizzat bazı şeyleri yapmayı reddederek o masumları koruyabileceğini belirtmek isterim” diyen Dervişoğlu, “Kimse yapmıyorsa da biz Türk Milleti olarak bunu yapabilecek güçteyiz. Bizi yönetenler değilse de biz, tıpkı 1918’in işgal ve izmihlal şartlarına tek başımıza itiraz ederken bunu ispat etmiş bir milletiz. Nice milletlerin bağımsızlıklarına ilham kaynağı olan Türk Milleti her zaman böyle bir millettir. Bu arada, Türk dedim ama, rahatsız olmadınız inşallah” tepkisini gösterdi.

Dervişoğlu, “Gazze’deki drama karşı sesi en çok çıkan Cumhur koalisyonudur. Bu açıdan da bir tebriği hak ediyorlar. Ama aynı koalisyonun başındaki kişi, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) eş başkanlığıyla övündüğü geçmişini unutmamızı bekliyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel oturuma katılmamasını eleştiren Dervişoğlu, “Sözü gelmişken, burada zat-ı muhterem’i de görmek isterdik. Milletvekili olmamasına rağmen, bu kadar önem verdiği konuda Meclis’e teşrif etmesini beklerdik. Maalesef, beklendiği üzere bu teşrif yine gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı. Gazze’de yaşananların Sevr Antlaşması’ndan BOP uzanan sonuçlar olduğunu söyleyen Dervişoğlu, “BOP’u sahiplenenlerin, bu konuda söz etmeye yüzleri ya da hakları olabilir mi?” tepkisini gösterdi.

AMERİKA’YI SUÇLADI

Gazze’de yaşananları uluslararası sistemin meşruiyet krizi olarak tanımlayan Fidan, İsrail'in BM Genel Kurulu çalışmalarına katılımının tamamıyla askıya alınması, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının sona erdirilmesi, İsrail'in uluslararası toplumdan tecrit edilmesi başlıklarında çalıştıklarını belirten Dervişoğlu, “Neredeyse bütün dünya İsrail'i soykırım nedeniyle yalnız bırakmıştır. Sadece BM Güvenlik Konseyi olan Amerika'nın kayıtsız şartsız desteğiyle İsrail, mevcut savaş suçlarına devam etmektedir” sözlerini kullandı.

‘ÖNCE TÜRK ÇOCUKLARININ CANI’

Dervişoğlu, “24 ayda 8 kınama. Ortalama 3 ayda 1 kınama yapmışız. Ama Lahey’de Netanyahu’ya dava açan, neredeyse çeyrek asırdır AKP’nin yönettiği Türkiye Cumhuriyeti değil, Güney Afrika Cumhuriyeti olmuştur.

Bu davayı açabilecek hukukçumuz mu yoktu? Yoksa dışişleri bakanlığı, bu konuyla ilgilenemeyecek kadar meşgul müydü? Gazze üzerine havadan yardım malzemeleri bırakıldı. Bu operasyonu da Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya yaptı” dedi. İktidara sorular yönelten Dervişoğlu, “Türkiye’nin havadan insani yardım yapacak kuvveti mi yoktur? Yoksa onu yönetenlerin bunu yapmaya niyeti mi yoktur? Merak etmeyin, ‘Mehmetçik Gazze’ye’ sloganı atacak değilim. Çünkü ben, Türk evlatlarının canını, kelle hesabıyla değerlendirebilecek bir akla ve ruha sahip değilim. ‘Önce Türk çocuklarının canı’ diyebilecek kadar da şuur ve idrak sahibiyim” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK MİLLETİNE TÜRK OLARAK BAKMAYI UNUTMUŞSUNUZ’

Dervişoğlu, “Hayata camdan sarayından, Vahdettin Köşkü’nden donanma selamlayarak bakan liderin vizyonu ile, Türk milletine bir Türk olarak bakmayı unutmuş haldesiniz. Bugün burada Gazze’yi konuşurken, karşımda Terörsüz Türkiye komisyonu üyeleri var. 50 yıl bu vatanın 40 bin evladının canına mal olmuş terörün, Bütün Ortadoğu’nun Gazzeleşmesi projesinin bir neticesi olduğunu biliyoruz. Bunu unutmanız ne büyük aymazlıktır. Bugün bu oturuma ön ayak olanlara da bir kere daha şunu söylemek isterim: Barış gibi güzel bir kelime ile gizlemeye çalıştıkları “ihanet”leridir. 2. Sevr sürecidir bu, diyoruz. Bugün ‘barış’ adı altında bir kez daha dayatılan ‘ihanet’100 yıl evvelki ihanetin yeniden sahneye konmasıdır” dedi.

‘BÖLEMEYECEKSİNİZ’

“Barış soysuz bir güvercin değildir ki her dala konsun” diyen Dervişoğlu, “Parçalanma, yok edilme projelerinizi bize barış diye süsleyip sunamazsınız diyoruz. İlkinde kandıramadığınız, bölemediğiniz bu aziz milleti, 100 yıl sonra bugün de kandıramayacaksınız bölemeyeceksiniz” tepkisini gösterdi.

ÖZEL’DEN FİDAN’A SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına İsrail’in katliam cesaretini ABD’den aldığına dikkat çekerek başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ve iktidarın bu konudaki tutumunu eleştiren Özel “Bizim üzerine titrediğimiz bakanlıktan bir tanesi Dışişleri Bakanlığı’dır. Ama Dışişleri Bakanı algı çalışmasıyla, algıyla olguyu yer değiştirmeye çalışmayacak. Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak. Aksine bakan; ABD’ye, İsrail’e tık yok, Türkiye’de varsa yoksa TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump yönetimine sessiz kalmasına tepki gösteren Özel “Trump yönetimi, Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün gözaltına tuttu. Erdoğan’ın Rümeysa’yı savunup, Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu? Aynı zamanda ABD vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi kızımız Filistin’de İsrail askerleri tarafından öldürüldü. Bu konuda Erdoğan’dan Trump’a, Amerika’ya, İsrail’e bir kınama duydunuz mu? Erdoğan, tüm bunlardan sonra çıkıyor ‘Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz’ diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Maalesef sizin Filistin hassasiyetiniz konjonktüreymiş. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil, bir Trump hassasiyetinden, Trump korkusundan söz etmek mümkün” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP’LA GOLF MU OYNAYACAKSINIZ?’

İsrail’le ticaretin üçüncü ülkelerle devam ettirildiğini söyleyen Özel “Bunu resmi verilerle ortaya koyduk. Çünkü Türkiye 2024’te İsrail’e en çok ihracat yapan 5’inci ülke oldu. Şimdi Türkiye limanlarına gelen ve İsrail’e yük getiren gemilerin askeri ve tehlikeli madde taşımadıklarını bildiren belge talep edileceğini öğrendik. Ama onun gayriresmi bir uygulama olduğunu, bir genelgesinin olmadığını ve olmayacağını, bu meselenin sadece sözlü talimatlarla yerine getirileceğini söylüyorlar. Öyleyse bu durumda geçen haftaya kadar İsrail’e askeri yük ve tehlikeli madde taşıyan gemilere bir şekilde izin verildiğinin, göz yumulduğunun itirafından başka bir şey değil” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreci sırasında Erdoğan’ın Trump’tan onay aldığını da söyleyen Özel “Trump’tan icazet alındığından bahsettik. Bir yalanlama duymadık. Ne Amerika’dan ne buradan. Soruyorum şimdi, velev ki Trump’ın desteğiyle rakiplerinizin hepsinden kurtuldunuz. Bir dönem daha iktidardasınız. Bunun karşılığında Filistin’in yok edilmesine değer mi? Bu menfaat Filistin’deki bir çocuğun gözyaşına, yüzlerce çocuğun açlıktan ölmesine, kırılmasına değer mi? Gazze boşalttığında Trump’ın yanına gidip onun orada zevkle golf oynamasına mı eşlik edeceksiniz?” sorularını yöneltti.

AKP’Lİ VEKİLLERE SESLENDİ

Özel, iktidar sıralarına bakarak Filistin konusundaki önerilerini de şöyle sıraladı:

“Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini, Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Var mısınız? Bugün bu Meclis’in çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz. İlk iş, Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Var mısınız? İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaretler dahil, tüm ticari ilişkilerin resmi bir genelgeyle tamamen kesilmesini öneriyoruz. Var mısınız? Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği bu destekten, Netanyahu’ya savaş kahramanı dediği için Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz. Var mısınız? Uluslararası Adalet Divanı’nda, İsrail karşıtı bütün davalarda müdahil olmayı teklif ediyoruz. İsrail’e karşı açılacak tüm davalarda Türkiye’yi taraf olmaya davet ediyoruz. Filistin’de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlallerini belgeleyen her kuruluşa, diplomatik ve lojistik destek verilmesini teklif ediyoruz. Birleşmiş Milletler’in İsrail’e ambargo uygulaması ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün soykırıma müdahale etmesi çağrısını resmi olarak yapmanızı bekliyoruz. Var mısınız?”

‘HAVA DESTEĞİ’ TARTIŞMASI

Konuşmasında Filistin’e hava desteği verilebileceğine de dikkat çeken Özel “Ama bu bir siyasi karar gerektirir. Bu siyasi kararı almaya cesaretiniz var mı? Ya da soruyorum Filistin’de 300 tane çocuk açlıktan ölüyorsa, bunda vebal bütün dünyanınsa, en büyük vebal bizim değilse kimindir? Bunu yapmayacaksak, bizim dünyanın öbür ucundan gelen Kanada’nın yaptığını, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptığını, Mısır’ın cesaret ettiğini, Singapur’un yaptığını yapmamamızın sebebi nedir? Gözünüzün içine bakarak soruyorum. 1974’te bütün dünya ‘Yapma’ derken, o kadar imkansızlıklarla o günün teknolojisiyle adaya, askerin dışında tanksavarları, her türlü mühimmatı, hastaneleri indiren Hava Kuvvetleri’ne bırakın, Filistin’deki açlığı bitirsin. Bu kararı vermek için bu Meclis çalışmaya devam etmelidir” çağrısını yaptı.

Özel, “Trump yönetimi giderek otoriterleşiyor. Türkiye dahil pek çok ülkeyi biçimlendirmek istemektedir. Eğer iktidar Trump’ın bu politikasını bir tuzak olarak değil, bir fırsat olarak görüyorsa, büyük bir yanılgı içindedir. Ortadoğu’daki otoriter rejimler, ABD’nin politikaları ile inşa edilmiştir. Onların yerini almaya çalışan örgütler de ABD eliyle güçlendirilmiştir. Ama şimdi hepsi ABD eliyle tarihin çöp sepetine atılmıştır. Silah indir demiyorum. Mama yolla, su yolla, un yolla, ekmek yolla. Bunu yapmadan sizi bu millet burada oturtmaz arkadaşlar. Bu Meclis tatildeyken Filistin’de bu mezalim sürüyorsa, bu Meclis tatilde olamaz. Bu ülkede çocukların hali böyleyken, bu ülkede millet açken, işsizken, milletin vekilinin yeri tatil değil, Meclis’tir” diye konuştu. Bakan Fidan’ın sunuş konuşmasını da eleştiren Özel “Konuşmanızı Netanyahu’nun danışmanı kulağıyla dinledim. Gitti dedi ki, ‘Bir şey yok. Bir ortak bildiri yayınlarlar. Bizi kınarlar, bir iki satır bir şey yazarlar ve sonra giderler, risk yok.’ Netanyahu rahatladı. Eğer Netanyahu'ya birazdan danışmanı gider ‘Erdoğan başta, bütün muhalefet liderleri Filistin’e gelmeye karar verdiler. Meclis’‘in 32 gün tatili vardı, her gün çalışmaya karar verdiler. Türkiye, Filistin’in ihtiyaç duyduğu tüm insan yardım için Türk Hava Kuvvetleri’ne talimat verdi’ derse Netanyahu bu akşam rahat uyumaz. Ama konuşmanız ona ninni gibi geldi” diye konuştu.

Özel, AKP’li vekillere “Bu Meclis’in tarihi oturumlarından bir tanesini yaptık. 1 Mart tezkeresi ile övünen 98 AKP’li milletvekili gibi tarihin doğru tarafında yer almanızı bekliyorum” çağrısını yaptı. Özel’den sonra tekrar söz alan Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’deki savaş koşulları nedeniyle hava yardımı yapamadıklarını ileri sürdü. “Karadan, denizden yardım götürüyoruz. Havadan niye şey olalım?” diyen Fidan “ Uluslararası kuruluşlar havadan yardım atılmasının ölüme sebep olduğunu ve yerini bulmadığını söylüyor” savunmasını yaptı. Fidan ayrıca hava yardımları için Ürdün’ün onay vermediğini belirtti.

‘TRUMP NASIL DOSTUNUZ OLUYOR?’

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, konuşmasında Meclis kürsüsünde fenalaşarak yaşamını yitiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’ı anımsattı. Bakan Fidan’ın konuşmasını eleştiren Kaya “Buraya durum tespiti yapmak için gelmedik. İsrail’in zulmü artmaya devam ediyor. Bugün kıtlıkla karşı karşıyaysak demek ki atılan adımlar sonuç vermiyor. Hasan Bitmez ‘İsrail’le ticareti kesin’ dediğinde sıra kapaklarına vurarak ‘Ticaret yok’ dediniz. Etkili ve zamanında adım atmazsanız limanları kapatmanın ne önemi var? Önemli olan sonuç almaktır. İsrail ile bütün uluslararası sözleşmeleri askıya aldığınızı derhal duyurmanız gerekir” çağrısını yaptı. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Tüm bu katliamların destekçisi Trump nasıl dostunuz oluyor? Ne zamana kadar dostum demeye devam edeceksiniz?” sorularını yöneltti. Özdağ, yurt dışındaki bazı ülkelerde bakanların İsrail-Filistin meselesi nedeniyle istifa ettiğine dikkat çekerek “Bizim bakanlarımız da istifa edebilir” dedi.

‘HERKES SÜRECİ SAHİPLENMELİ’

DEM Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ise “Gazze ve Batı Şeria’da bir ateşkes anlaşması imzalanmalı, uluslararası toplum garantörlük üstlenmelidir. Kalıcı ateşkes için BM himayesinde bir konferansın hazırlıkları yürütülmelidir. Türkiye daha fazla insiyatif almalıdır. Askeri ve ticari faaliyetleri sonlandırmalıdır. Kürt sorununun çözümü için yürütülen sürecin kalıcı olmasının Ortadoğu’ya da katkı sunacağını unutmamalıyız. Herkesin barış sürecini sahiplenmesi gerektiğinin altını çizmek isteriz” diye konuştu.

‘ERDOĞAN’I SORGULAMAYA SİKLETİNİZ YETMEZ’

AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel de “Terörün, şiddetin, istikrarsızlığın hakim olduğu bir coğrafya bizim için asla kabul edilmezdir. Bu nedenle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bizim için hayatı önemlidir. İç cepheli güçlendirilmesi, sürecine katkı verilmesi ve birlik beraberliğimizin korunması çabasının hat saflaya çıkarılması için çalışmak bu yüce Meclis’in en büyük sorumluluklarından biri” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise AKP’ye nin Gazze politikalarına yönelik eleştiriler üzerinden muhalefeti hedef alarak “Burada Türkiye'yi Gazze üzerinden sürekli hedef yapmak, yıpratmak, siyonist akla hizmet etmektir” dedi. Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına olan bağlılığını sorgulamaya sizin ne boyunuz ne de sikletiniz yetmez. 2009 yılında siyonist katillerin şefinin önünde, dünyanın da gözünün önünde katil olduklarını söyleyen liderin adıdır” ifadelerini kullandı.

CHP İKTİDARI DÖNEMİNİ HEDEF ALDI

“Siz çelik çomak oynarken Recep Tayyip Erdoğan duvarlara ‘Kanımız aksa da zafer İslam’ın. Müslümanım diyenler İslam gözüyle kendine baksa esir mi olurdu Mescid-i Laksa?’ diye sunumlar yazıyordu” diyen Turan, “Mazlumların kanı üzerinde tepilerek bu tür siyaset yapmak siyasetin konusu değildir” diye konuştu. Cumhurbbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık gündeme getirdiği Filistin davası haritasını eline alan Turan, “Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletleri’ne sürekli dünyanın gözümüzün içine sokarak gösterdiği bu harita var ya bu harita... 1948’de devlet ilan edildiğinde iş başında hangi hükümet vardı biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti’nin tek parti hükümeti olarak İsrail’i tanıyan hükümet kimdi biliyor musunuz? İşte tek parti CHP hükümeti var. Hayatını Filistin davasına destek vermekle geçirmiş bir lideri hiç kimse Filistin üzerinden itibarsızlaştıramaz” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: ‘OTUR OTURDUĞUN YERDE!’

Turan, “Bu ülkede 28 Şubat’larda Kudüs gecesi düzenlediği için darbelere konu olunurken, o gün pencereden dava çalıp darbeleri destekleyenler bugün bize Filistin davası hasasiyeti anlatamaz” dedi. DEM Parti Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP İstanbul milletvekili Hasan Turan’ın konuşması sırasında ayağa kalkarak Turan’a tepki gösterdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Gergerlioğlu’na, “Meclis’in ahengini bozamazsın, otur oturduğun yerde. Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda yap” şeklinde seslendi.

28 ŞUBAT VURGUSU!

Konuşmasına devam eden Turan, “28 Şubat’ın darbe gerekçelerinden bir tanesi Ankara Sincan’da düzenlenen Kudüs gecesiydi. 28 Şubat’ta ışıkları açıp kapatanlar Kudüs üzerinden, Filistin üzerinden nasihat ediyor.

Filistin üzerinden gelip buraya Türkiye’nin bütün yaptıklarını değersizleştirip, itibarsızlaştırıp, sürekli Türkiye’ye hiçbir şey yapmıyormuş gibi de gösterenler bir kere iyi niyetli değildir” ifadelerini kullandı. Turan’ın konuşmalarının ardından CHP sıralarından itirazlar yükseldi. Daha sonra oturuma ara verildi. Aranın ardından Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, muhalefete yönelik suçlamalara tepki göstererek, “Geçmişte Filistin’e barış gücü gönderen bir Erbakan hükümeti vardı. Dimdik ayakta duran bir Erbakan hükümeti vardı. D-8 gibi küresel bir örgütü bir araya getiren bir Erbakan hükümeti vardı” sözlerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, “1948’de sizin de babalarınızın içinde olduğu CHP, daha saldırganlığı söz konusu olmayan bir İsrail’i tanıdı. Hadi çıkın, İsrail’i tanımıyoruz diyin, neyi bekliyorsunuz, tanımayın İsrail’i. İsrail’e sesinizi bile çıkaramıyorsunuz, İsrail’in arkasındaki Trump’a sesinizi çıkaramıyorsunuz, geliyorsunuz burada hamaset yapıyorsunuz” dedi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise, muhalefete, “Bazı hesaplarınızı burada, Filistin üzerinden yapmayın” diye seslendi. ANKARA

MECLİS ÇALIŞSIN ÖNERİSİNE RET

Tartışmaların sonunda Meclis ortak bir bildiri yayımlayarak İsrail’in katliamını kınadı. CHP’nin Meclis’in çalışmalarına devam etmesi için verdiği önerge ise rededildi.