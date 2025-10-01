Meclis'te İmamoğlu ile ilgili soru önergelerine yanıt alamayan vekiller, yeni önergeler veriyor: İmamoğlu iddianame, sorular yanıt bekliyor...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzlukla suçlandığı davada, iddianamenin yazılması için aylardır beklenirken; farklı partilerden muhalefet milletvekilleri de İmamoğlu gözaltına alındığından bu yana soruşturma hakkında bilgi almak için TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veriyor.

Ancak bakanlar ya önergelere hiç dönüş yapmıyor ya da verdikleri yanıtlarda vekillerin sorularına ilişkin bilgi vermiyor.

Bu kapsamda en çok soru yöneltilen isimlerden biri olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Soruşturma kapsamında kullanılan gizli tanıkların ifadeleri hangi somut delillerle desteklenmektedir? İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine neden olan içerik tam olarak nedir? Soruşturmanın konusu ve kapsamı kamuoyuna neden şeffaf bir şekilde açıklanmamaktadır?” gibi soruları yanıtsız bırakıyor.

'SORUŞTURMA GİZLİ' PERDESİ

Kabine üyeleri içinde önergelere daha sık dönüş yaptığı görülen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, konuyla ilgili MASAK raporlarını soran önergelere karşı “soruşturmanın gizliliği gereği belgelerin paylaşılamayacağını” söylüyor.

Soruşturma gizliyken konuyla ilgili TRT’de çıkan haberlerin sorulduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “TRT’nin bağımsız bir yayın kuruluşu olarak anayasaya çerçevesinde faaliyetlerini yürüttüğünü” belirtiyor.

İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra Saraçhane’deki eylemlerle ilgili polis müdahalelerinin sorulduğu önergeleri yanıtsız bırakan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da İmamoğlu’nun posterlerinin toplatılmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne nereden talimat gittiğiyle ilgili önergeye karşı, “konunun bakanlığının sorumluluğunda olmadığını” savunuyor.

‘SAHTE DİPLOMA’ SORULARI

Vekiller soruları yanıtsız kalınca da benzer soruları içeren önergeleri tekrar TBMM Başkanlığı’na veriyor.

Bunun yanında vekillerin İmamoğlu’nun yargılandığı bir diğer başlık olan “sahte diploma” konusunda da Meclis’e önergeler verdiği görülüyor. Ancak bu önergelere yapılan dönüşlerde, sorular yanıtsız kalıyor.

Örneğin; sahte diploma soruşturması kapsamında “Sahte diploma alanların isimleri ve ne iş yaptıkları kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?” sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önergeye verdiği yanıtta “konunun başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıkların sorumluluğunda olduğunu” söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 2016’da bakanlık bünyesinde 50-60 civarında olduğu tespit edilen sahte diplomalı öğretmenlere ilişkin hangi işlemlerin yapıldığının sorulduğu önergeye verdiği yanıtta; öğretmenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Öğretmenlerin atamalarının iptali için yazı yazıldığını da aktaran Tekin, konuyla ilgili detayları paylaşmadı.

Kurumlarında sahte diplomalı ya da denklik sorunu yaşayan personelin işe alınıp alınmadığı sorulan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da “tüm personel alımlarının yasal mevzuata uygun yapıldığını” söylemekle yetindi.