Meclis’te 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu için kritik toplantı: Geri Dönüş Yasası gündemde!

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diye adlandırdığı sürece ilişkin Meclis komisyonu kurulmasına günler kaldı.

Haziran ayı sonunda yapılan son değerlendirme toplantısında, her partinin Meclis Başkanlığı’yla iletişim halinde olacak bir temsilci belirlemesi ve komisyonun usul esaslarına dair müzakerelerin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı. Bu süreçte parti gruplarından yazılı öneriler de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletildi.

MUHALEFETTEN "MÜZAKERE İŞLETİLMİYOR" TEPKİSİ

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre hafta başında Kurtulmuş’un parti gruplarına komisyona üye bildirmeleri yönünde çağrı yaptığı kulislere yansımıştı. Ancak muhalefet partileri, özellikle CHP, daha önce kararlaştırılan istişare süreçlerinin işletilmemesini eleştirdi. Bu nedenle üye bildirimi süreci askıya alındı ve yeni bir değerlendirme toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Cuma günkü toplantıda yalnızca komisyonun yapısı değil, olası adı ve ilk etapta odaklanacağı gündem de netleşecek. Kurtulmuş’un toplantı öncesinde, komisyonun kurulmasını ilk gündeme taşıyan isim olan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ayrıca bilgilendirmesi bekleniyor.

KOMİSYONUN YAPISI, İŞLEYİŞİ VE YETKİLERİ

Komisyonun, Meclis içtüzüğüne göre değil, doğrudan Meclis Başkanlığı kararıyla kurulacağı bildirildi.

35 ila 40 üyeden oluşması planlanan komisyonda temsil oranları Meclis’teki sandalye dağılımına paralel olacak. Kararlar salt çoğunlukla değil, nitelikli çoğunlukla alınacak.

Komisyon; yasa önerileri sunabilecek, uzmanları ve devlet görevlilerini dinleyebilecek, toplumsal bilgilendirme çalışmaları yürütebilecek.

Ancak tüm bu adımlar için Meclis Başkanı’nın kararı yeterli olmayacak. İçtüzüğe göre komisyonun kurulması için Genel Kurul'da okunup oylanması gerekiyor. Meclis’in yaz tatiline girmeden bu oylamanın tamamlanması hedefleniyor.

KOMİSYONUN İSMİ: HER PARTİDEN FARKLI ÖNERİ

Henüz resmiyet kazanmasa da siyasi partiler komisyondan bahsederken farklı isimler kullanıyor:

AKP: Terörsüz Türkiye Komisyonu

CHP: Terörsüz Demokratik Türkiye Komisyonu

DEM Parti: Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu

MHP: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu

Komisyonun resmî adının da cuma günü netleşmesi bekleniyor.

GERİ DÖNÜŞ YASASI DEM’İN ÖNCELİĞİ

Kulislerde konuşulanlara göre komisyonun çalışmaları, PKK’nin silah bırakma kararını takiben başlatıldı. Bu nedenle sürecin bundan sonra atılacak karşılıklı adımlarla ilerleyeceği ifade ediliyor. DEM Parti kaynaklarına göre sürecin en kritik başlığı, “silah bırakanların dönüşü ve entegrasyonu” olacak. Bu kapsamda bir Geri Dönüş Yasası hazırlanması, partinin komisyona sunacağı ilk öneriler arasında yer alacak.

"YAZ BOYU KAMUOYU ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK"

AKP kanadı ise yaz boyunca sürecin topluma anlatılması yönünde saha çalışmaları yapılacağını belirtiyor. Komisyonun ilk etapta bilgilendirme ve dinleme süreci yürüteceği, olası yasal düzenlemelerin yeni yasama yılında gündeme alınacağı ifade ediliyor.

KOMİSYON ÜYELİKLERİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Kulislerde bazı isimler şimdiden öne çıkmış durumda:

CHP: Yunus Emre, Sezgin Tanrıkulu, Okan Konuralp

DEM Parti: Saruhan Oluç, Mehmet Tiryaki

Yeni Yol (eski DEVA): Mehmet Emin Ekmen

Komisyonun, yaz boyunca yapacağı çalışmalarla kamuoyunda sürecin zeminini oluşturması bekleniyor.