Meclis'ten geçti: Tıbbi kenevir eczanelerde satılabilecek

Sağlıkla ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre tıbbi kenevir ürünleri eczanelerde satılabilecek.

Kanunla ‘Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun’a hüküm ekleniyor.

BAKANLIK "TAKİP" YAPACAK

Ecza ticarethaneleri, beşeri tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri içindeki tüm hareketlerini Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak takip sistemine bildirecek.

‘Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ürünleriyle kişisel bakım ürünleri ve destek ürünlerine ruhsatlandırma ya da takip işlemlerini Sağlık Bakanlığı yapacak.

Bu ürünler sadece eczanelerden satılacak. Bu ürünlerin izin ve satışıyla kenevire dair usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı’yla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

TIBBİ KENEVİR NEDİR?

Kenevirin "psikoaktif bileşenine" THC adı veriliyor.

THC oranı %0,3'ün altında olan kenevir türleri genellikle "düşük THC'li" olarak sınıflandırılıyor.

Düşük THC seviyesi maddenin uyuşturucu etkisi göstermemesi anlamına geliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm. Ecz. Taner Ercanlı, düşük THC oranlı tıbbi kenevirin kanser ve MS gibi hastalıklar sebebiyle şiddetli ağrı çeken hastalara önerildiğini söylüyor. Ercanlı, ağrı kesici ve antidepresan etkisi sebebiyle çok geniş bir yelpazede kullanıldığını belirtiyor.

Ercanlı'ya göre, tıbbi kenevir ve halk arasında uyuşturucu olarak kullanılan esrar, birbirinden tamamen farklı:

"Uyuşturucu amaçlı kullanılan esrar halini değil, tıbbi ürün halini kastediyoruz. Bu ürünler Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılacak. Kimyasal olarak çok farklı çeşitleri olacak. Kenevir kelimesi kamuoyunda dikkat çekti ancak hepsi sonuç olarak bir sağlık ürünüdür ve eczaneler üzerinden hastalara kontrollü bir şekilde ulaştırılması gerekir."

Ercanlı, hali hazırda eczanelerden satışı gerçekleşen başka ilaçların da bazı çevreler tarafından suistimal edilerek amacı dışında kullanılabildiğini, buradaki kontrol mekanizmasının etkin çalışması gerektiğini ifade ediyor.

ECZACILAR NE DİYOR?

Kanada, İtalya, Almanya, İsrail, Uruguay, Avustralya, Hollanda ve daha pek çok ülkede tıbbi kenevir kullanılıyor.

Ankara'da eczacılık yapan Erdal Kurt, hali hazırda Türkiye'de kemoterapi gören bazı kanser hastalarının da Türk Eczacılar Birliği aracılığı ile yurtdışından bu ilaçları getirtebildiğini belirtiyor.

Kart, "Bu ürünler bazı ülkelerde hali hazırda kullanılıyor. Kimi ülkelerde sınırlı ve kontrollü, kimi ülkelerde yasal bir şekilde sınırlı düzeyde satışına izin veriliyor" diyor.

Kart, yasa teklifinde öngörüldüğü şekliyle, bu alandaki tüm yetkilerin Sağlık Bakanlığı'nda toplanmasını olumlu bir unsur olarak görüyor:

"Sadece satışı değil, son kullanma tarihi geçenin veya sorunlu ürünlerin imhasına kadar tüm sürecin, ilaç takip sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi hedefleniyor. Bu doğru bir uygulamadır."

Ercanlı, hali hazırda eczanelerde kontrole tabi birçok farklı ilacın satıldığını belirtiyor.

Tıbbi kenevir etken maddeli ürünlerin de benzer kontrol sisteminden geçerek halka ulaştırılabileceğini söylüyor:

"İnsan sağlığı için kullanılan ürünlerin hepsinin eczanelerden halka ulaştırılması gerektiğini, sağlık ürünlerinin tek adresinin eczane olduğunu vurguluyoruz."

Ercanlı, sadece kenevir değil, hastalıkların tedavisinde kullanılan pek çok başka ürünün de eczanelerden satışının yaygınlaştırılması gerektiğini savunuyor.