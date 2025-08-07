Meclis üyesi AKP’den istifa etti: CHP’ye katıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 20:32:00
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Belediye Meclisi'nin AKP’li üyesi Bülent Can Mart, partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Mart'ın rozetini CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin taktı.

“TÜM YOLDAŞLARA SELAM OLSUN”

Mart, konuyla ilgili "Türkiye olağanüstü bir süreçten geçerken, bu duruma seyirci kalmamak adına AKP'den istifa etmiş bulunuyorum. Bundan sonraki siyasi mücadeleyi baba ocağı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak daha güzel bir Türkiye için mücadele edeceğim. İktidar yürüyüşünde emek ve alın teri dökmek için baba ocağındayım. Tüm yoldaşlara selam olsun” dedi.

 

Bülent Can Mart’ın rozetini, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer taktı.

İlgili Konular: #AKP #CHP #istifa