Meclis'e yürümek isteyen eğitimciler polis ablukasında: 'Öğretmen düşmanı ÖMK'ye hayır'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 15:32

Güncelleme: 09.07.2024 - 15:33

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyelerinin, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) Teklifi’nin geri çekilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) TBMM'ye yürümesi engellendi.

GENEL KURUL'DA GÖRÜŞÜLECEK

Geçen hafta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Genel Kurul, 39 maddeden oluşan kanun teklifi görüşmelerine başlarken, MEB önüne gelen öğretmenler, “Öğretmen düşmanı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayır”,”Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Tarikata değil, öğretmene bütçe”, "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa", "Meclis, ÖMK'yı reddet" sloganları attı.

"ÖĞRETMEN DÜŞMANI ÖMK'YE HAYIR"

Eğitimciler ellerinde “Öğretmen düşmanı ÖMK’ye hayır” yazılı pankart taşıdı. Eyleme CHP ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bazı milletvekilleri de destek verdi.

Eğitimcilerin MEB önünden TBMM'ye yapmak istedikleri yürüyüşe polisler tarafından izin verilmedi. Meclis’e giden yol güzergahı, bariyerlerle kapatıldı. Öğretmenlerin önü çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı.

Polis, öğretmenlerin dağılması için anons yaparak eğitimcilerin basın açıklaması için ayrılan alanda kalmalarını istedi.

"ZOR KULLANILARAK DAĞITILACAKSINIZ"

Polis tarafından yapılan anonsta, "Polisimize direnmeyelim. Dağılma istikametiniz Sıhhiye. Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Dağılmadığınız takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız" denildi.