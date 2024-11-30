Meclis’te bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması tartışmalarla devam etti

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasının son gününde Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüştü. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, görüşmelere geçilmeden önce söz alarak TÜİK’in açıkladığı bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Usta, bu verilerin Türkiye’nin teknik olarak resesyona girdiğini gösterdiğini savunarak bu rakamların görüşmelerin ve bütçenin seyrini değiştirebileceğini, veriler üzerinde çalışılmasının faydalı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Usta’nın Türkiye’nin teknik olarak resesyona girdiğine yönelik sözlerine “Böyle bir şey söz konusu değil” yanıtını verdi. Bütçe sunumuna başlayan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira olarak öngörüldüğünü açıkladı. Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı için öngörülen 2025 bütçesinin ise 130.1 milyar TL olduğunu da açıkladı. 2024’te bu miktar, 91.8 milyar liraydı. Yani bu sene bütçenin yüzde 41.7 artması planlanıyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa, bütçe sunumunda iletişim başkanı, MİT başkanı ve Diyanet İşleri başkanının bütçe sunumuna katılmamasına tepki gösterdi. Diyanet’in bütçenin neredeyse yarısını aldığını vurgulayan Ağababa, “Maalesef başkanı yok. İletişim başkanı nerede. MİT başkanı nerede? İbrahim Kalın’ın Fahrettin Altun’un ne işi var?” tepkisini gösterdi.