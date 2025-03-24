Meclis'te tek ses: AKP dışındaki hiçbir partinin yasa teklifi kanunlaşmıyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 04:21

TBMM’de bu yasama döneminde şimdiye kadar AKP dışındaki hiçbir partinin yasa teklifi kabul edilmedi. Kanunlaşan 85 yasa teklifinin tamamı AKP milletvekillerine ait. Diğer partilerin verdikleri teklifler ise komisyon gündemlerinde bekliyor. Hiçbirisi yasalaştırılmadı. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin teklifleri de Meclis’ten geçemedi. AKP dışında gündemde yasa teklifi olan sadece bir parti var. O da seçimlerde iktidara destek veren HÜDA PAR.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 28. dönem 1. yasama yılının başından bu yana TBMM Başkanlığı’na kaç adet kanun teklifi sunulduğu hakkında bilgi istedi. Akay, sunulan yasa tekliflerinin siyasi partilere göre dağılımı hakkında da bilgi verilmesini telep etti. Önergeye, Kurtulmuş adına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi. Yanıta göre, 28. yasama döneminde 10 Mart 2025 tarihi itibariyle siyasi parti grupları tarafından toplam 576 grup önerisi verildi.

Yanıtta, bu yasama döneminde TBMM’ye sunulan yasa tekliflerinin son durumları ve teklif sahibi milletvekillerinin üyesi oldukları siyasi partilere göre dağılımı da yer aldı.

SADECE AKP’NİN TEKLİFLERİ

Tablo, Meclis’te sadece AKP’nin yasa tekliflerinin kanunlaştırıldığını, diğer partilerin hiçbir yasa önerisinin kabul edilmediğini ortaya koydu.

Yanıta göre, bu yasama döneminde toplam 2 bin 982 kanun teklifi verildi. Bunlardan 2 bin 796’sı komisyonlarda bekliyor. Yasa tekliflerinden 94’ü gündemde. Gündemde olan yasa tekliflerinden 93’ü AKP’ye ait. 1’i de iktidara destek veren HÜDA PAR'ın kanun teklifi. Şimdiye kadar 85 kanun teklifi kanunlaştı. Bunların tamamı AKP milletvekilleri tarafından verilen kanun teklifleri. Diğer partilerin hiçbir kanun teklifi yasalaşmadı. Partilere göre dağılımlar şöyle:

- AKP’li milletvekilleri toplam 211 kanun teklifi verdi. Bunlardan 33’ü komisyonda bulunuyor. 93 teklif ise gündemde. Tekliflerden 85’i kanunlaştı. Bu yasama döneminde Meclis’te AKP’nin 85 teklifi dışında kanunlaşan başka bir teklif de olmadı.

EN FAZLA TEKLİF CHP’DEN

-En fazla yasa teklifini bin 872 teklif ile CHP verdi. CHP’nin bin 870 teklifi komisyonlarda bekliyor. Parti 2 teklifini ise geri aldı.

-DEM Parti Meclis’e 244 yasa teklifi sundu. 1’i geri alınan tekliflerden 243’ü komisyonlarda bekliyor.

-Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin 158 kanun teklifi komisyonlarda bekliyor.

-Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 155 teklifinden 154’ü komisyonlarda bekliyor. Parti bir teklifini ise geri aldı.

-İYİ Parti’nin 100 teklifi de komisyon gündemlerinde bekliyor.

MHP’NİN TEKLİFLERİ DE GEÇMEDİ

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin yasa teklifleri de yasalaştırılmadı. MHP’nin bu dönemdeki toplam 84 kanun teklifinin tamamı komisyon gündemlerinde bekliyor. Hiçbirisi kanunlaşmadı.