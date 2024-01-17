Meclis’te yapılan terör bilgilendirme toplantısında CHP’li Günaydın’dan, iktidara soru: 'Bu nasıl önlem almak?'
Dokuz askerin şehit olmasından sonra toplanan TBMM’de AKP ile CHP arasında gerginlik yaşandı. CHP’li Günaydın, “Gerekli önlemleri aldıysanız 12 Ocak niye oldu?” dedi.
TBMM Genel Kurulu, Irak’ın kuzeyindeki terör saldırılarında dokuz askerin şehit olmasının ardından dün terör saldırılarını görüşmek gündemiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bakanların terörle ilgili bilgilendirmelerini yetersiz buldu.
Günaydın toplantıda “Suriye bu hale nasıl geldi bir tek cümle buldunuz mu? 20 dakika gazete haberi anlatmak bilgilendirme anlamına gelmez” dedi.
Günaydın, son 20 gündeki terör saldırılarının aynı üsse yapıldığına da dikkat çekerek “Gerekli önlemleri aldıysanız 12 Ocak niye oldu? Bugünden sonra gerekli önlemleri aldınız mı?” sorularını yöneltti.
Bakan Güler’in bölgede doktor olduğuna yönelik sözlere de değinen Günaydın, “Siz konuşurken bize telefonlar geliyor. Tıp fakültesinden bir çocuk ‘Beni aldılar, bölgeye götürdüler, ben ne askerlikten ne bölgeden anlarım’ diyor. Askeri tıbbı çökertmenin özeleştrisi içerisinde değil misiniz?” diye konuştu.
AKP adına konuşan Kayseri milletvekili Hulusi Akar terörle mücadele sayesinde ülke içinde normalleşmeye gidildiğini söyledi. Askerin bölgedeki varlığını eleştiren muhalefete tepki gösteren Akar, “Pirincin içindeki taşlar gibisiniz” dedi.
Bunun üzerine muhalefet sıralarından Akar’a tepki geldi. Akar da “Dinleyin” diyerek muhalefete yüklendi.
Akar’a yanıt vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Sürekli muhalefet diyerek genelleme yapması ve bazı ithamlarda bulunması kabul edilebilir değil. Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ne olduğu belirsiz bir grup tarafından derdest edilmez. Atatürk’ün altı yaverinden beşi terörist çıkmaz. Genelkurmay başkanlığı yapmış birinin muhalefeti suçlaması kabul edilemez. Kendisi 15 Temmuz’a baksın, bir de cephedeki askere baksın. Farkı görsün” dedi.
"BÜYÜK BEDELLER
ÖDERDİK"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak’ın kuzeyindeki terör saldırısında dokuz askerin şehit olmasına
ilişkin Meclis’te yapılan bilgilendirme
oturumunda “Şu an eğer orada olmasaydık örgütün sınırlarımıza yönelik
saldırıları daha önce olduğu gibi devam edecekti ve kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller
ödeyecektik” dedi.
TEZKERE OKUNDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında dün ortak bir bildiri hazırlanırsa buna da imza atmayacaklarını ve kendi bildirilerini hazırlayacaklarını söyledi.
Özel, bu sefer ilk bildiriye imza atan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin de kendi bildirilerini açıklayacaklarını belirtti. Bunun üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.
Bu görüşmenin sonucu
bildiri yayımlanmasından vazgeçildi
ve Meclis’te TBMM Başkanlığı’nın
konuyla ilgili hazırladığı tezkerenin
okunmasına karar verildi. CHP de
terörle mücadelede kararlılık vurgusu
yapılan tezkereye destek oyu verdi.
Tezkere sadece DEM Parti’nin ret
oyuyla Meclis’te kabul edildi.
CHP’DEN AYRI BİLDİRİ
CHP terör saldırılarına karşı dün ayrı bir bildiri yayımladı.
CHP’nin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
“Terörle mücadele konusunun
siyaset üstü olması gerektiği
argümanını kullanarak Meclis
denetiminden kaçmak isteyenler,
diğer taraftan milli güvenlik
konularını iç siyaset malzemesi
yaparak buradan karşıtlık
üretmekten çekinmemektedirler.
Ortak bildirileri siyaset malzemesi
olarak kullanmaktan öte,
cumhurbaşkanının son terör
saldırısı sonrası yalnızca iki lideri
araması, bu alanda yaşanan
ve asla uygun görülemeyecek
örneklerdir. Türkiye, milli birlik ve
dayanışmasını yükselterek; kaynağı,
destekleyicisi, taşeronu, uygulayıcısı
kim olursa olsun, bağımsızlığına ve
bütünlüğüne yönelik her türlü terör
faaliyetine karşı tavizsiz biçimde
mücadele edecektir."
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