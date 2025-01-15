Meclis’teki ‘torba teklif’lerden bir diğeri TMSF’ye verilen kayyumluk yetkisi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.01.2025 - 04:00

TBMM gündeminde bulunan ve bugün görüşmelerine başlanacak en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liraya çıkaran “torba teklifte”, belediyelere yönelik bir düzenleme de yer alıyor. Net asgari ücret 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı. Meclis’e sunulan teklifte işverenlere verilen desteğin 1000 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de var. Teklifte “5335 sayılı yasanın 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri” için uygulanmayacağı belirtiliyor. Buna göre belediyeler, il özel idareleri ile belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler de bu kapsamda yer alıyor.

SATIŞ VE TASFİYE YETKİSİ

Teklifle, Temmuz 2024’te TBMM’ye sunulan ve Kasım 2024’te kabul edilen 9. yargı paketinde yer alan ancak genel kuruldaki görüşmeler sırasında çıkarılan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) kayyumluk yetkisinde süre uzatımı”nı öngören madde, yeniden getiriliyor. Maddeyle TMSF’nin 31 Temmuz 2024 tarihinde sona eren kayyumluk yetkisi 2030 yılına kadar uzatılıyor. TCK veya Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa’da düzenlenen suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphe olması halinde şirketlere, malvarlığı değerlerine TMSF kayyum olarak atanabilecek. TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerin veya malvarlığı değerlerinin müsaderesine karar verilmesi halinde müsadere kararının şirketlerin veya malvarlıklarının TMSF tarafından satış veya tasfiye edilerek yerine getirilmesi öngörülüyor.