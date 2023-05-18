Meclis'teki yemin törenine 'HÜDA PAR' ayarı!
14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AKP listelerinden 4 vekil çıkaran HÜDA PAR'ın, Meclis'te yapılması beklenen yemin törenine itiraz ettiği ileri sürüldü. CHP'li Özgür Özel, herhangi bir kriz yaşanmaması için YSK'ye baskı yapıldığını ve yemin töreninin 2'nci tur seçimlerinden sonraya bırakılmaya çalışıldığını iddia etti. Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, daha önce katıldığı bir yayında, "Milletvekili seçilince yemin edecek misiniz?" sorusuna, “Bakacağız” diyerek yanıt vermişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında İpek Özbey'e konuştu. Seçimler ve 2'nci tura ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Özel, Meclis'te 24 Mayıs'ta yapılması beklenen yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiğini iddia etti.
Özel şunları kaydetti:
"1999’dan bugüne kadar yemin töreni, 10. gün ile 14. gün arasında hep olmuş ki eskiden Anayasa’da resmi sonuçların ilanının 5’nci günü yemin töreni olmalı deniyordu, şimdi 3’üncü günü… Yani 2 gün önce olmasını bekleriz. Yani 8’inci gün ile 12’nci gün arasında yemin töreninin olup bitmesi lazım. Geçen sefer de yine 11. günde yemin törenini yapmıştık. Şu anda yemin törenini ikinci turdan sonraya bırakmaya çalışıyorlar. Sebebini şu; HÜDA PAR’lı arkadaşlar, 4 milletvekili, AK Parti’nin Meclis’e taşıdığı o 4 HÜDA PAR’lı… Hani “Türk bayrağı olmasın” diyen, ‘Türk milleti yoktur’ diyen HÜDA PAR’lılar yemin metnine itiraz ediyorlar. ‘Yemin metni sorunlu’ diyorlar. Çünkü orada ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘Türk milleti önünde ant içerim’ ifadesine itiraz ediyorlar, ‘biz Türk milleti önünde ant içmeyiz’… Bu metin değişmelidir diyorlar. Bunu söyledikleri için HÜDA PAR’lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti’nin ne yaptığını göresin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK’ye baskı yapıyorlar.”
HÜDA PAR BAŞKANI 'BAKARIZ' DEMİŞTİ
Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerden önce katıldığı Habertürk'te "2015 yılında milletvekili yeminini eleştiriyorsunuz. Seçilince yemin edecek misiniz?" sorusuna “Bakacağız” diyerek yanıt vermişti.
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