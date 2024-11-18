Medyaya 'Google' engeli TBMM gündeminde: Yurttaşların haber alma hakkı tehdit altında

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:35

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:35

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın, Türkiye’nin haber listelemelerine ilişkin algoritmasını değiştirmesinin ardından bir çok medya kuruluşunun haber trafiğinde azalma yaşanmıştı. Yurttaşların haber alma özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirten Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Sevilay Çelenk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına konuya ilişkin soru önergesi verdi.

"YURTTAŞLARIN HABER ALMA HAKKI TEHDİT ALTINDA"

Soru önergesinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde Türkiye'deki bağımsız medya kuruluşlarının özellikle Google platformlarında, ‘Google Haberler’ ve ‘Keşfet’ sekmelerinde görünürlüklerinin ciddi şekilde azalması, bu kuruluşların dijital trafiğinde yüzde 60 ila yüzde 80 oranında bir düşüşe neden oldu. Bu gelişmenin bağımsız gazetecilik yapan medya kuruluşlarının ekonomik varlığını tehdit ettiğini belirten Çelenk, şu ifadeleri kullandı: “Bu durum, basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkı açısından ciddi endişeler yaratmakta ve bağımsız gazetecilik yapan medya kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır.”

“BU KONUDA HERHANGİ BİR İNCELEME YAPILDI MI?”

Google trafiğindeki düşüş nedeniyle bağımsız gazetecilik yapan kuruluşların reklam gelirlerinin de azalacağını belirten Çelenk, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. Yetkililerin bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olup olmadığını soran Sevilay Çelenk, “Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız medya kuruluşlarının, özellikle Google platformlarında ‘Google Haberler’ ve ‘Keşfet’ gibi alanlarda görünürlüklerinin azalmasına neden olan algoritma değişiklikleri hakkında bilginiz var mıdır? Bu konuda herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?” diye sordu.

“BAĞIMSIZ MEDYA KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK MİSİNİZ?”

Bağımsız medya kuruluşlarının Basın İlan Kurumu'ndan (BİK) ilan alabilmesi için belirli tıklanma ve okunma oranlarını sağlaması gerekiyor. Google’ın bu uygulamasının, bu kriterleri karşılamayı da zorlaştıracağını belirten Çelenk, “Bu trafik kaybı ve görünürlük sorunu nedeniyle mağduriyet yaşayan medya kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek için bir planınız var mı?” dedi.

“GOOGLE İLE GÖRÜŞME YAPILACAK MI?”

Google Türkiye temsilciliğinin bu trafik düşüşlerine ilişkin ne kamuoyuna ne de etkilenen medya kuruluşlarına herhangi bir açıklama yapmamasına tepki gösteren Çelenk, “Google Türkiye temsilciliğiyle bağımsız medya kuruluşlarının trafik kaybı ve görünürlüğünün azalmasıyla ilgili bir görüşme yapılmış mıdır? Bu konuda tarafınıza temsilcilikten herhangi bir bilgi veya açıklama iletilmiş midir?” sorularını sordu.

“YEREL BASIN DA OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

Google’daki trafik düşüşü, sadece bağımsız medyayı değil, yerel basının da trafiğini ciddi şekilde azalttı. Bu durumun devam etmesi halinde bağımsız medyanın büyük sorunlar yaşayacağını belirten Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreç, bağımsız gazetecilik yapan medya ağlarının yanı sıra yerel basını da olumsuz etkileyerek ekonomik sürdürülebilirliklerini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır”

Çelenk'in TBMM Başkanlığı'na bugün sunduğu soru önergesinde şu sorular yer aldı:

Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız medya kuruluşlarının, Google platformlarında ‘Google Haberler’ ve ‘Keşfet’ sekmelerinde görünürlüklerinin azalmasına neden olan algoritma değişikliği hakkında yetkililerin bilgisi var mıdır? Bu konuda herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

Trafik kaybı ve görünürlük sorunu nedeniyle mağduriyet yaşayan medya kuruluşlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinlemek ve çözüm yolları geliştirmek için bir planlamanız var mı?

Google Türkiye temsilciliğiyle, bağımsız medya kuruluşlarının trafik kaybı ve görünürlük azalmasıyla ilgili bir görüşme yapılmış mıdır? Bu konuda temsilcilikten tarafınıza herhangi bir bilgi veya açıklama iletilmiş midir?

Dijital medya kuruluşlarının Google ve benzeri platformlarda adil bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için bir düzenleme veya protokol planlanmakta mıdır? Bu konuda tarafınızca bir çalışma yürütülmekte midir?



