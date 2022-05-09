Mehmet Ali Güller, 'ilk turuncu darbe'yi yazdı: 63 milyar dolarlık Sorosçuluk

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:25

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcilerinin son dönemde muhalefete yönelik ithamlarından biri olan 'Sorosçuluk' konusunu köşesine taşıdı.

"Soros istedi, AKP Türkiye’yi ‘tampon ülke’ yaptı" başlıklı yazısında, George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü’nün faaliyetleri ve sığınmacı sorunuyla ilgili temaslar için Kasım 2015’te Türkiye’ye geldiğini belirten Güller, Soros'un burada "Sığınmacılar Türkiye’de kalmalı, bu daha ucuz ve verimli çözümdür" ve "Avrupa’ya giden mültecileri Türkiye’de durdurmak için işbirliği şart ve başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Avrupalı liderler bu işbirliği için istekli" dediğini hatırlattı.

Soros’un bu mesajından dört ay sonra, AKP hükümeti ile AB arasında, 20 Mart 2016’da “yeni düzensiz göçmenlerin geri kabulü” anlaşması imzalandığını ve bu imzayla birlikte, Türkiye’den Avrupa’ya çeşitli yollarla geçen sığınmacıların 4 Nisan’dan itibaren Türkiye’ye gönderilmeye başlandığını yazdı.

Anlaşmayla birlikte Türkiye'nin iki yönlü sığınmacı akınına uğradığını belirten Güller, "Hem Suriye’den Türkiye’ye gelişler devam etti hem de Türkiye’den Avrupa’ya geçenler yeniden Türkiye’ye gönderildi. Böylece Soros’ların, Merkel’lerin isteğiyle AKP hükümeti Türkiye’yi Avrupa’nın önünde bir “tampon ülke” haline getirdi" dedi.

3 KASIM 2002: İLK TURUNCU DARBE!

Sorosçuluğun asıl misyonunun ise Türkiye gibi kamuculuğu bir şekilde hâlâ sürdüren ülkeleri neoliberalizme açmak olduğunun altını çizen Güller, AKP iktidarıyla birlikte "Bu bakımdan 3 Kasım 2002’de Soros’ların, Bush’ların desteğiyle daha bir yıllık parti olan AKP’nin sandıktan tek başına iktidar olarak çıkarılması, aslında Gürcistan ve Ukrayna’dan bile önceki, ilk Turuncu darbeydi! Nitekim Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye şubesi de tam bu süreçte, 2001’de faaliyete geçti!" ifadelerini kullandı.

AKP'yle birlikte ülke tarihinin en büyük özelleştirmelerinin yapıldığını hatırlatan Güller yazısını şöyle tamamladı:

"Sonuç mu? AKP’nin Başbakan Yardımcısı olan Ali Babacan 2013’te TBMM’de şöyle övünüyordu: “Bizden öncekiler 8 milyar dolarlık özelleştirebildi, biz tek başımıza 42 milyar dolar özelleştirdik.”

Evet, Sorosçuluk, toplumları neoliberalizme açma işidir ve bu nedenle en Sorosçu olan da AKP iktidarıdır: 2013’te 42 milyar dolarlık Sorosçu olan bu iktidar, 9 yılda üstüne ekledi ve 2022’de 63 milyar dolarlık Sorosçuluk mertebesine yükseldi!"